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Невский проспект в Петербурге встанет на ремонт
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Невский проспект в Петербурге встанет на ремонт 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
В Петербурге сегодня вечером начнется первый этап ремонта Невского проспекта и Дворцового проезда, сообщает пресс-служба Смольного. Дорожные рабочие постелят новый асфальт и поврежденные камни поребриков, а также отрегулируют высоту люков.
Ремонт проводится в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. На первом этапе будет обновлен участок от Дворцового моста до площади Восстания. Он продлится месяц — с 13 апреля по 13 мая. На втором этапе рабочие восстановят асфальт на отрезке от площади Восстания до площади Александра Невского — этот участок в народе называют «Староневским».
Целиком проспект закрывать не будут, по традиции ремонт разбивают на несколько этапов. Например, с 13 по 16 апреля будут ремонтировать кусок от Дворцовой набережной до Малой морской улицы, с 28 апреля по 1 мая — от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы и так далее вплоть до площади перед Московским вокзалом.
Поскольку асфальта на Невском проспекте изнашивается довольно быстро вопреки обещаниям подрядчиков, на сей раз к его качеству предъявлены повышенные требования: износостойкий асфальтобетон, способный выдержать шипованную резину и покрытие из модифицированного битума.
К работам привлекут больше сотни спецмашин (в том числе пять дорожных фрез, два асфальтоукладчика, 11 катков от мала до велика и 70 самосвалов). Власти обещают жесткий контроль качества на всех этапах работ. Общая смета ремонта составляет 243 миллиона рублей. Начало работ — 13 апреля в 23.00.
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