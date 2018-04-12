Власти Артемовского обвинили погоду в низкой явке на выборах президента РФ

Власти Артемовского городского округа объяснили низкую явку избирателей на выборах президента Российской Федерации 18 марта. Одной из причин стали завышенные суммы в квитанциях от «Облкоммунэнерго» жителям уральского города, сообщает в четверг, 12 апреля, «АиФ-Урал»

Глава Артемовского городского округа Андрей Самочернов назвал четыре причины низкой явки избирателей уральского города на выборах президента РФ. По его словам, в марте накануне выборов жители Артемовского получили квитанции с перерасчетом по отоплению, где суммы были завышены на 2-3 тысячи рублей. В то же время на этом сразу сыграли местные оппозиционные СМИ с призывом не голосовать на предстоящих выборах президента РФ, что существенно в итоге повлияло на явку избирателей.

«У нас еще в январе поднимался этот вопрос: «Облкоммунэнерго» прислало квитанции с перерасчетом за декабрь. Но то же самое произошло в мартовских квитанциях. Во-вторых, наши оппозиционные СМИ, которые несут один негатив, вышли накануне выборов с информацией, что власть не работает и якобы один звонок в РЭК Свердловской области мог бы исправить эту ситуацию», — рассказал корреспонденту «АиФ-Урал» Андрей Самочернов.

По информации местных властей, это наболевший вопрос не только для Артемовского, но и для других уральских городов. «С 2006 года мы пытаемся решить вопрос по нормативам потребления теплоэнергии, но пока не будут внесены региональные изменения в постановление №306 РФ о нормативах потребления, мы ничего не можем сделать. У нас получается, что двухэтажные платят по одним нормативам, а пятиэтажные — по другим. У нас тепло очень дорогое. Этот вопрос нужно решать комплексно на уровне Государственной думы РФ и Законодательного собрания Свердловской области», — объяснил Андрей Самочернов.

По словам председателя думы Артемовского ГО Константина Трофимова, депутаты буквально на днях направили обращение в региональный парламент по этому вопросу. «Более того, в Артемовский приезжали депутаты Государственной думы РФ Сергей Чепиков Дмитрий Ионин — мы им также направили обращение для пересмотра нормативов в 306-м постановлении на федеральном уровне», — отметил Константин Трофимов.

Еще одной причиной низкой явки городские власти называют отток жителей Артемовского в другие города. По словам Андрея Самочернова, на территории ГО многие из избирателей не проживают. «Некоторые уезжают в Екатеринбург , другие работают вахтовым методом. Но по факту они прописаны здесь: они либо голосовали по месту пребывания, либо вообще не голосовали», — добавил глава Артемовского ГО.

И последней причиной стала погода. «18 марта у нас с утра до вечера шел снег с метелью. Мы только и успевали очищать улицы и до определенного времени отслеживали явку. Но после 15:00 у нас все встало. Хотя активность с утра была хороша, и мы шли с остальными муниципалитетами где-то посередине. Опасений не было», — заключил председатель думы Артемовского городского округа.

Итоговая явка избирателей на выборах президента РФ в Артемовском ГО стала 57,09%, что было ниже заданной региональными властями планки в 60%. Однако это не самый низкий показатель по Свердловской области. В то же время власти Артемовского отмечают, что по сравнению с 2012 года явка избирателей в этом году существенно повысилась. На прошлых выборах президента РФ она составила 53,48%.