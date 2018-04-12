Проблемы ульяновской медицины хотят решить через сокращение персонала

Министерство здравоохранения , семьи и социального благополучия Ульяновской области нашло способ улучшить финансовые дела в местном здравоохранении: предлагается сократить на треть численность нелечебного персонала больниц.

Депутат Госдумы РФ Алексей Куринный опубликовал в соцсетях письмо министра здравоохранения Рашида Абдуллова от 10 апреля к руководителям лечебно-профилактических учреждений региона.

Абдуллов просит руководителей медучреждений новые штатные расписания с учетом сокращением «прочего» (т.е. нелечебного) персонала на 30 процентов. Причиной сокращений согласно документу является кредиторская задолженность и сложное финансовое положение в отрасли

«Прочий» персонал — это экономисты, бухгалтеры, уборщицы, водители, ИТ-шники и др. Выяснилось, что региональные медучреждения имеют кредиторскую задолженность около двух миллиардов рублей. По данным Алексея Куринного, финансирование Территориального фонда ОМС на 2018 год было утверждено с дефицитом в два миллиарда рублей. По словам председателя облправительства Александра Смекалина, финансовые проблемы у минздрава в начале года возникли из-за выполнения указов президента по повышению зарплат медикам.