Возле памятника Гагарину в Оренбурге студенты провели космическую зарядку 

Сегодня в сквере имени Юрия Гагарина прошел торжественный митинг в честь Дня космонавтики. Завершился он массовой зарядкой.
Молодежная акция «Зарядка для жизни» проходит в Оренбурге каждый год в один и тот же день — 12 апреля. В качестве организатора выступает социальное агентство «Здоровье молодежи» при поддержке департамента молодежной политики.
Сегодня в сквер на разминку пришло порядка 500 человек. В основном — школьники, студенты, работающая молодежь и активисты различных общественных организаций области. Поучаствовали в акции и высокопоставленные гости: вице-губернатор Оренбургской области Вера Баширова, глава областного центра Евгений Арапов, директор департамента молодежной политики региона Ирина Останина, а также однокурсник Юрия Гагарина по лётному училищу Анатолий Быков.
Провели увлекательную массовую зарядку волонтеры и добровольцы различных общественных организаций и учебных заведений области.
Еще одним ключевым событием в рамках акции стала регистрация собравшихся волонтеров для участия в международном молодежном форуме «Евразия», который пройдет в Оренбурге с 4 по 10 сентября. Кстати, в этом году на основании поручения Владимира Путина «Евразия» вошла в пул всероссийских форумных площадок.