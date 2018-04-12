Ещё
Возле памятника Гагарину в Оренбурге студенты провели космическую зарядку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Возле памятника Гагарину в Оренбурге студенты провели космическую зарядку 

ProOren 1 час назад
Сегодня в сквере имени Юрия Гагарина прошел торжественный митинг в честь Дня космонавтики. Завершился он массовой зарядкой.
Молодежная акция «Зарядка для жизни» проходит в Оренбурге каждый год в один и тот же день — 12 апреля. В качестве организатора выступает социальное агентство «Здоровье молодежи» при поддержке департамента молодежной политики.
Сегодня в сквер на разминку пришло порядка 500 человек. В основном — школьники, студенты, работающая молодежь и активисты различных общественных организаций области. Поучаствовали в акции и высокопоставленные гости: вице-губернатор Оренбургской области Вера Баширова, глава областного центра Евгений Арапов, директор департамента молодежной политики региона Ирина Останина, а также однокурсник Юрия Гагарина по лётному училищу Анатолий Быков.
Провели увлекательную массовую зарядку волонтеры и добровольцы различных общественных организаций и учебных заведений области.
Еще одним ключевым событием в рамках акции стала регистрация собравшихся волонтеров для участия в международном молодежном форуме «Евразия», который пройдет в Оренбурге с 4 по 10 сентября. Кстати, в этом году на основании поручения Владимира Путина «Евразия» вошла в пул всероссийских форумных площадок.
ProOren: последние новости
Работодателям Оренбурга рекомендовали сделать Радоницу нерабочим днем Руководительница садоводческого товарищества из Орска присвоила 120 тыс рублей Аренду помещений ТЦ в Оренбурге осуществляли через подставные фирмы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Когда ждать атаки Трампа373
Экс-президент США дал разумный совет Трампу62
Российские корабли исчезли с базы Тартус913
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая83
Опубликованы итоги расследования по делу Скрипаля163
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:18
Молодоженов заковали на свадьбе родственники
Происшествия
03:05
Круизный лайнер разнес причал
Происшествия Общество
00:36
Британия нанесет удар с Кипра
Армия Политика
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:54
Жириновский насмешил Думу
Политика
02:35
Ещё одна космическая держава появилась в мире
Общество Наука
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение