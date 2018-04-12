На Марсе и Луне скоро появятся города

В апреле 1961 года состоялся первый полет человека в космос. За минувшие с той поры 57 лет в вопросах освоения межзвездного пространства человечество шагнуло далеко вперед, и сейчас представители науки со всей серьезностью обсуждают нюансы и проекты возведения объектов недвижимости на поверхностях планет и спутников, а также в самом космическом пространстве. В международный День космонавтики «СП» рассказывает о наиболее интересных из них.

Пожалуй, наиболее масштабной и одиозной разработкой подобного плана является задумка специалистов NASA по строительству жилья для поселенцев на Марсе.

Так, еще в 2012 году представители этого американского космического агентства возвели в пустыне Аризона модуль под названием Deep Space Habitat, разработкой которого занимались студенты из университета Висконсин . Состоявший из трех отсеков опытный образец своими очертаниями сильно походил на фуру дальнобойщика, только без колес. На месте кабины тягача находился герметизируемый атмосферный шлюз, с помощью которого астронавты могли бы перемещаться между зонами с различным давлением и газовым составом. Следом за ней располагался двухэтажный основной отсек, предназначавшийся для научной работы, проведения досуга, отдыха и сна марсианских колонистов. В роли «прицепа» выступал цистернообразный гигиенический отсек. Подразумевалось, что в течение длительного тестового периода иссушающий климат пустыни покажет, насколько хорошо материал модуля сможет защитить своих обитателей от космических лучей, радиации и микроорганизмов, а также выявит степень комфортности сооружения.

В 2015 году все то же NASA объявило конкурс на самый лучший космический марсианский дома, напечатанный с помощью 3D-принтера. Подразумевалось, что мероприятие пройдет в два этапа. По итогам первого агентство должно было отобрать 30 лучших с архитектурной точки зрения проектов, распределив между авторами 50 000 долларов, а второй по завершении должен был выявить троих победителей, каждому из которых NASA предоставит денежные призы и поставит задачу по разработке состава используемых материалов. В результате осенью 2015 года финалистами стали три проекта.

«Бронзовым» призером стала команда LavaHill, предложившая использовать в качестве основы для «марсианского дома» надувные конструкции, а вокруг них установить защитное заграждение, возведенное из термически обработанной базальтовой лавы. Второе место и денежное вознаграждение в размере 15 00 долларов США получил проект архитектурной фирмы Foster + Partners. Ее команда предлагала объединить собранные на Земле модульные секции с созданными на месте при помощи технологии микроволнового плавления конструкциями из марсианского реголита. По внешнему виду готовые сооружения напоминали бы оплетенные каркасом юрты с ломаными плоскостными крышами. Победителем же оказался вариант от нью-йоркская студии SEArch (Space Exploration Architecture) и архитектурного агентства Clouds AO (Clouds Architecture Office) под названием Ice Houce — куполообразные постройки из уплотненных ледяных блоков а-ля эскимосские иглу. Конструктивно «Ледяной дом» представлял собой несколько помещенных друг в друга по принципу матрешки ледяных капсул, что гарантировало, по мнению разработчиков, наилучшую защиту от марсианского климата с перепадами температур от +20 до -150 градусов по Цельсию.

В 2017 году Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США совместно с Европейским космическим агентством провели Mars City Design — очередной конкурс по созданию прототипов жилья для колонизации Марса и других планет. Победителем в нем оказалась команда инженеров и технологов Массачусетского технологического института. Она предложила размещать потенциальных колонистов в рассчитанных на проживание пяти десятков людей купольных конструкциях. Посредством разветвленной сети подземных тоннелей такие купола могут быть соединены в единый город с населением до 10 000 человек. Проект получил название Redwood Forest («Лес красных деревьев»), поскольку несущая конструкция полусфер сильно напоминает древесные кроны. Саму же оболочку купола предполагается сделать надувной с таким расчетом, чтобы поры внутри нее заполнялись водой, которая будет защищать находящихся внутри от радиации и термоударов. Нагретую жидкость, в свою очередь, можно будет использовать для полива растений и гигиенических нужд населения.

Не отстают от западной Европы и Америки в вопросах космического жилья и страны азиатского региона. В частности, к разработке подобного проекта в начале 2018 года приступило в содружестве с академическими институтами космическое агентство Индии (ISRO). Об этом сообщил местным СМИ государственный секретарь канцелярии премьер-министра Джитендра Сингх. Предполагается, что внешне лунные жилища от индийских инженеров будут напоминать все те же эскимосские иглу, поскольку именно такая форма позволяет организовать наиболее эффективную защиту обитателей «лунных домов» от вредного космического воздействия. Окончательные сроки завершения проекта пока не определены, однако известно, что курирующий космические разработки премьер индийского правительства Нарендра Моди попросил вести их в ускоренном режиме, поскольку уже в этом году предполагается отправка на Луну индийского орбитального аппарата для детального изучения топографии, минералогии и экзосферы земного спутника.

Подразумевалось, что изначально модуль CSS будет иметь объем около 20 кубометров, где в четырех каютах с относительным комфортом могли бы разместиться 7 человек. К услугам космических туристов предлагался душ и два варианта расположения кроватей — горизонтальное или вертикальное (по выбору). Еду планировалось доставлять на станцию грузовыми кораблями в готовом виде. Расчетная стоимость пятидневного пребывания в таком космическом отеле колебалась на отметке в 100 тысяч фунтов стерлингов с человека. К сожалению, проект так и остался на бумаге — в августе 2016 года знатоки космической отрасли признали, что возведение на орбите подобного объекта маловероятно по финансовым соображениям.

Но это не значит, что все российские наработки ожидает аналогичная судьба. В настоящее время, например, в стенах Самарского государственного технического университета ведется работа по созданию аппаратов для строительства недвижимости на Луне. По мысли ученых, 3D-принтер будет печатать «кирпичи» непосредственно из взятого с 30-сантиметровой глубины лунного грунта, спекая реголит сфокусированным в одну точку отраженным солнечным светом. Загружать расходный материал в устройство и размещать получившиеся кирпичи на стройплощадке планируется посредством автономного манипулятора. Предполагается, что данная технология может быть использована при застройке Луны после окончания совместного российско-американского проекта по созданию окололунной орбитальной станции.