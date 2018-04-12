Суд отменил тариф на теплоснабжение Перми на 2017-2018 годы

По данным ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт», Пермский краевой суд удовлетворил иск частично, признав недействующими оспариваемые тарифы ООО «ПСК» на 2017-2018 годы.

С иском в декабре 2017 года обратились «Пермский стандарт» и 29 ТСЖ и ЖК Перми . Они потребовали признать недействующим в части постановление РСТ Пермского края от 20 декабря 2015 года № 390-т «О тарифах на теплоноситель, тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, услуги по передаче тепловой энергии ООО „Пермская сетевая компания“ (Пермский городской округ)».

Истцы в суде доказывали, что при утверждении тарифа необоснованно увеличен ряд затрат «ПСК». Последствием стал рост тарифа на тепло для пермяков.

«Пермским краевым судом признаны недействующими тарифы «Пермской сетевой компании! Разумеется, впереди ещё Верховный Суд РФ , но немножко порадоваться можно уже сейчас! В нашей практике это пока что самое большое по объему документов дело — около 25-30 томов (не все ещё сформировано) и 15000 страниц», — написал по этому поводу юрист «Пермский стандарт».

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