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Юнармейцы приняли присягу на станции водных спасателей
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Юнармейцы приняли присягу на станции водных спасателей 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
В рамках Года культуры безопасности сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах регулярно проводят с детьми занятия по правилам поведения у воды. На днях гостями поисково-спасательной станции «Карамышево» стали курсанты гражданско-патриотического клуба «Каскад» — более десятка ребят в возрасте от 11 до 17 лет.
В торжественной обстановке четверых курсантов посвятили в члены Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». После чего начальник ПСС «Карамышево» Александр Самохин рассказал гостям о работе поисково-спасательной станции, продемонстрировал аварийно-спасательное и водолазное оборудование, также объяснил, как правильно пользоваться концом Александрова. Курсанты и сами смогли попрактиковаться в забрасывании спасательного снаряжения.
Спасатель Роман Котельников продемонстрировал поиск манекена подо льдом, а после наглядно показал, как вести себя в случае провала в полынью.
— Такие занятия очень полезны, — поделилась впечатлениями командир отряда юнармейцев Вероника Ливенцова. — Необходимо знать, как себя вести в экстренной ситуации, и многие из нас уже могут оказать необходимую первую помощь утопающему.
В завершении экскурсии спасатели ПСС «Карамышево» ознакомили гостей с работой судна на воздушной подушке «Славир».
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