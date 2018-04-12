Юнармейцы приняли присягу на станции водных спасателей

В рамках Года культуры безопасности сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах регулярно проводят с детьми занятия по правилам поведения у воды. На днях гостями поисково-спасательной станции «Карамышево» стали курсанты гражданско-патриотического клуба «Каскад» — более десятка ребят в возрасте от 11 до 17 лет.

В торжественной обстановке четверых курсантов посвятили в члены Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». После чего начальник ПСС «Карамышево» Александр Самохин рассказал гостям о работе поисково-спасательной станции, продемонстрировал аварийно-спасательное и водолазное оборудование, также объяснил, как правильно пользоваться концом Александрова. Курсанты и сами смогли попрактиковаться в забрасывании спасательного снаряжения.

Спасатель Роман Котельников продемонстрировал поиск манекена подо льдом, а после наглядно показал, как вести себя в случае провала в полынью.

— Такие занятия очень полезны, — поделилась впечатлениями командир отряда юнармейцев Вероника Ливенцова. — Необходимо знать, как себя вести в экстренной ситуации, и многие из нас уже могут оказать необходимую первую помощь утопающему.

В завершении экскурсии спасатели ПСС «Карамышево» ознакомили гостей с работой судна на воздушной подушке «Славир».