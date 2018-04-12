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Бурый уголь подвезли: «СИБЭКО» начала эксперименты с новым топливом на новосибирской ТЭЦ
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Бурый уголь подвезли: «СИБЭКО» начала эксперименты с новым топливом на новосибирской ТЭЦ 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Энергетическая компания «СИБЭКО» приступила к пробному сжиганию бурого угля на новосибирской ТЭЦ-5 — после этого компания примет решение об использовании этого топлива на тепловой станции в Октябрьском районе города.
«Пробные сжигания разных углей — рутинное мероприятие. У нас сжигают принципиально разные угли. Когда открываем новую станцию, изучаем её возможности. Смею вас заверить, если мы переходим на какой-то уголь, это осуществляется в соответствием с законодательством», — заявил сегодня на расширенной комиссии Совета депутатов Новосибирска по городскому хозяйству Михаил Кузнецов. гендиректор «СИБЭКО» и её нового акционера — «Сибирской генерирующей компании».
« [По] ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4 вероятность перевода на бурый уголь — ноль. [По] ТЭЦ-5 что-то определённое можно будет сказать не раньше середины мая, когда будут результаты по пробным сжиганиям. <> Десятилетиями ТЭЦ-3 сжигает бурые угли, и это никого не волновало»,
— добавил Михаил Кузнецов, отвечая на вопрос о возможном негативном воздействии нового топлива на экологическую обстановку в Новосибирске.
Глава энергокомпании подчеркнул, что в отличие от каменных углей, которые используются на новосибирских ТЭЦ сейчас, зольность бурого угля существенно ниже — 20% против 5%. «Замеры, какие мы проводили при пробном сжигании, это подтверждают. По оксидам азота соотношение полтора раза. Уверен, параметры можно улучшать, мы только приступили к этому. Большие резервы для движения вперёд. По оксидам серы видимая разница в два раза», — сказал Кузнецов.
«Бурый уголь сгорает не хуже каменного. Это вопрос оборудования станции, а не виде угля. Чёрное небо, заболеваемость… Учёные доказали, что нужно оборудование для каждого вида угля», — добавил Михаил Кузнецов.
Два месяца назад «Сибирская генерирующая компания» (СГК) купила новосибирскую «СИБЭКО» — одним из первых решений новых владельцев была смена главы компании и решение о переводе ТЭЦ на бурый уголь, который может выбрасывает в воздух ртуть и кадмий. Вскоре после назначения новый гендиректор «СИБЭКО» Михаил Кузнецов рассказал НГС о том, стоит ли новосибирцам ждать повышения тарифов на отопление.
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