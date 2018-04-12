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Петербурженка «заминировала» Смольный
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Петербурженка «заминировала» Смольный 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: dp.ru
Как пишут «Невские новости», 11 апреля в Смольный нагрянули сотрудники правоохранительных органов. Они рассказали, что в полицию позвонила местная жительница и, не называя своего имени, рассказала, что в администрации Северной столицы была заложена бомба.
Известно, что телефон, с которого звонила неизвестная, принадлежит пожилой петербурженке.
Ранее пациент психиатрического диспансера Петербурга «заминировал» Красную площадь. Мужчина позвонил в службу спасения и сообщил о готовящемся покушениии на президента РФ Владимира Путина. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что телефонным террористом оказался пациент психдиспансера.
Фото: wikipedia.org
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