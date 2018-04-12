Петербурженка «заминировала» Смольный

Как пишут «Невские новости», 11 апреля в Смольный нагрянули сотрудники правоохранительных органов . Они рассказали, что в полицию позвонила местная жительница и, не называя своего имени, рассказала, что в администрации Северной столицы была заложена бомба.

Известно, что телефон, с которого звонила неизвестная, принадлежит пожилой петербурженке.

Ранее пациент психиатрического диспансера Петербурга «заминировал» Красную площадь. Мужчина позвонил в службу спасения и сообщил о готовящемся покушениии на президента РФ Владимира Путина . Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что телефонным террористом оказался пациент психдиспансера.

Фото: wikipedia.org