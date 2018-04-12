Страны ОДКБ обсудят вопросы борьбы с терроризмом 

Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел заседание Совета Парламентской Ассамблеи (ПА) ОДКБ в Санкт-Петербурге.
Парламентарии собрались в День космонавтики. «Наши страны участвовали в создании космической отрасли, и нам есть, чем гордится!» — поздравил коллег Володин.
Страны ОДКБ объединяет еще многое — в частности, общие, модельные законы. Одной из главных задач работы парламентариев Организации спикер ГД назвал дальнейшее сближение национальных законодательств. Такая работа важна для обеспечения коллективной безопасности стран Организации, подчеркнул он. В целом модельные акты и рекомендации ОДКБ учитываются законодателями стран. Однако не в полной мере. В связи с этим необходимо продолжать работать над качеством модельных законов, заявил Володин. Он напомнил, что парламенты России и Беларуси уже закрепили в регламентах нормы об обязательном рассмотрении законов, принятых ПА ОДКБ. Володин призвал последовать этому примеру и коллег из других парламентов.
Речь идет, в частности, о борьбе с терроризмом. Страны-участники ОДКБ разработают рекомендации по гармонизации законов в части признания организаций террористическими. Этот пункт включен в программу деятельности ассамблеи на 2016-2020 годы. Пока вклад в составление списка внесла только Россия — 27 организаций.
В качестве наблюдателей на заседании присутствовали парламентарии из Афганистана, для которых проблема распространением терроризма особенно актуальна. Председатель палаты народных представителей Национальной Ассамблеи республики Абдул Рауф Ибрагими заявил, что его страна рассчитывает на помощь других государств в борьбе с этим злом. На встрече с Володиным, а потом и на заседании в рамках ОДКБ он признал тот факт, что собственные ресурсы Афганистана для этого недостаточны. И предложил совместно вырабатывать план борьбы. Председатель Госдумы поддержал это предложение, заявив, что именно в Афганистан переместилось большое количество террористов после успешной российской операции в Сирии. «Совершенно очевидно, что Афганистан в одиночку с этими проблемами не справится», — подчеркнул спикер.
Он принял приглашение афганской стороны посетить страну — для активизации взаимодействия, в том числе по линии противодействия терроризму.
Ибрагими и Володин также подписали соглашение о сотрудничестве нижних палат парламентов двух стран.