Страны ОДКБ обсудят вопросы борьбы с терроризмом

Парламентарии собрались в День космонавтики. «Наши страны участвовали в создании космической отрасли, и нам есть, чем гордится!» — поздравил коллег Володин.

Страны ОДКБ объединяет еще многое — в частности, общие, модельные законы. Одной из главных задач работы парламентариев Организации спикер ГД назвал дальнейшее сближение национальных законодательств. Такая работа важна для обеспечения коллективной безопасности стран Организации, подчеркнул он. В целом модельные акты и рекомендации ОДКБ учитываются законодателями стран. Однако не в полной мере. В связи с этим необходимо продолжать работать над качеством модельных законов, заявил Володин. Он напомнил, что парламенты России Беларуси уже закрепили в регламентах нормы об обязательном рассмотрении законов, принятых ПА ОДКБ. Володин призвал последовать этому примеру и коллег из других парламентов.

Речь идет, в частности, о борьбе с терроризмом. Страны-участники ОДКБ разработают рекомендации по гармонизации законов в части признания организаций террористическими. Этот пункт включен в программу деятельности ассамблеи на 2016-2020 годы. Пока вклад в составление списка внесла только Россия — 27 организаций.

В качестве наблюдателей на заседании присутствовали парламентарии из Афганистана , для которых проблема распространением терроризма особенно актуальна. Председатель палаты народных представителей Национальной Ассамблеи республики Абдул Рауф Ибрагими заявил, что его страна рассчитывает на помощь других государств в борьбе с этим злом. На встрече с Володиным, а потом и на заседании в рамках ОДКБ он признал тот факт, что собственные ресурсы Афганистана для этого недостаточны. И предложил совместно вырабатывать план борьбы. Председатель Госдумы поддержал это предложение, заявив, что именно в Афганистан переместилось большое количество террористов после успешной российской операции в Сирии . «Совершенно очевидно, что Афганистан в одиночку с этими проблемами не справится», — подчеркнул спикер.

Он принял приглашение афганской стороны посетить страну — для активизации взаимодействия, в том числе по линии противодействия терроризму.

Ибрагими и Володин также подписали соглашение о сотрудничестве нижних палат парламентов двух стран.