Обзор прессы: с документов о полете Гагарина сняли гриф «секретно»

«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей в четверг, 12 апреля.

Московский комсомолец » публикует детали полета Юрия Гагарина в космос. Некоторые из них находились под грифом секретно десятки лет. В частности, читатели смогут узнать, что такое «шифр-замок», и зачем он нужен был на корабле «Восток».

Блокчейн поможет распределить рецептурные лекарства в России . В регионах запускают новый пилотный проект. Все выдаваемые врачами рецепты будут заноситься в базу, сообщают «Известия» . Так сама система назначения лекарств и их продажа станет более прозрачной, как для пациентов, так и для проверяющих органов. Подлинность лекарств будут проверять по QR-кодам.

Российские предприятия перейдут на новые экологические стандарты. Со следующего года все они будут оснащены новым оборудованием, которое наносит меньше вреда природе, пишет «Мой район». Всего в России насчитывается около 12 тысяч промышленных предприятий, фабрик и заводов. И 300 из них наносят непоправимый ущерб экологии.

Большую часть своей зарплаты казахстанцы тратят на потребительские товары. На втором месте услуги и погашение кредитов. Такие данные социологических исследований приводит «Казахстанская правда». За прошлый год расходы граждан увеличились на 10%. При этом больше всего трат зафиксировано в двух столицах и Восточно-Казахстанской области.

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