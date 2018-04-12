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Обзор прессы: с документов о полете Гагарина сняли гриф «секретно»
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Обзор прессы: с документов о полете Гагарина сняли гриф «секретно» 

Мир24 1 час назад
«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей в четверг, 12 апреля.
«Московский комсомолец» публикует детали полета Юрия Гагарина в космос. Некоторые из них находились под грифом секретно десятки лет. В частности, читатели смогут узнать, что такое «шифр-замок», и зачем он нужен был на корабле «Восток».
Блокчейн поможет распределить рецептурные лекарства в России. В регионах запускают новый пилотный проект. Все выдаваемые врачами рецепты будут заноситься в базу, сообщают «Известия». Так сама система назначения лекарств и их продажа станет более прозрачной, как для пациентов, так и для проверяющих органов. Подлинность лекарств будут проверять по QR-кодам.
Российские предприятия перейдут на новые экологические стандарты. Со следующего года все они будут оснащены новым оборудованием, которое наносит меньше вреда природе, пишет «Мой район». Всего в России насчитывается около 12 тысяч промышленных предприятий, фабрик и заводов. И 300 из них наносят непоправимый ущерб экологии.
Большую часть своей зарплаты казахстанцы тратят на потребительские товары. На втором месте услуги и погашение кредитов. Такие данные социологических исследований приводит «Казахстанская правда». За прошлый год расходы граждан увеличились на 10%. При этом больше всего трат зафиксировано в двух столицах и Восточно-Казахстанской области.
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