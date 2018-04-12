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Руководительница садоводческого товарищества из Орска присвоила 120 тыс. рублей
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Руководительница садоводческого товарищества из Орска присвоила 120 тыс. рублей 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Прокуратура Ленинского суда города Орска провела проверку по факту присвоения недобросовестной руководительницы садоводческого товарищества средств огородников.
Как сообщили в областной прокуратуре, в ноябре 2017 года члены садоводческого некоммерческого товарищества обратились в отделение БТИ Орска, чтобы оформить необходимую документацию на садовые участки. Руководительница филиала бюро технической инвентаризации заключила с садоводами договоры на оказание услуг, получила за их выполнение денежных средств размером в 120 тыс. рублей и потратила их на собственные нужды.
На данный момент по этому делу идет расследование.
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