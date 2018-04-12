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Великобритания выделит средства на борьбу с киберпреступниками дарквеба
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Великобритания выделит средства на борьбу с киберпреступниками дарквеба 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд начала борьбу с киберпреступниками, которые использую в своих целях дарквеб. Фонд в размере 9 миллионов фунтов стерлингов был выделен на то, чтобы вычислить и поймать тех, кто использует «темную сеть» как площадку для продажи огнестрельного оружия, наркотиков, вредоносных программ и даже людей.
Более £5 миллионов также будут направлены на создание спецподразделений по борьбе с киберпреступностью, так как на данный момент лишь 30% полицейских сил могут заниматься онлайн-расследованиями. Госпожа Радд, выступая на конференции CYBERUK 2018, заявила следующее:
«Мы выделим £9 миллионов на укрепление правоохранительных органов Великобритании. Эти деньги будут направлены на борьбу с преступниками, которые используют анонимность Dark Web».
Помимо этого, власти Британии планируют вложиться в специальную учебную программу для полиции, а также предоставить правоохранителям современные инструменты для грамотного расследования киберпреступлений.
Кампания Cyber Aware тоже получит финансирование на 2018-2019 годы в размере £3 миллионов, что позволит лучше информировать общественность и коммерческий сектор о том, как защитить себя от киберпреступности.
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