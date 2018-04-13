Под Саратовом в преддверии Дня космонавтики родился мальчик по имени Космос

Несмотря на то, что Гагарин родился в Смоленской области , в Саратове его считают земляком. Именно здесь он учился в индустриальном техникуме, в Саратовском аэроклубе совершил свой первый парашютный прыжок и полет на тренировочном самолете. Кроме того, парашютную и предполетную подготовку первые космонавты проходили в Саратовской области в апреле-мае 1960 года. Неподалеку от Энгельса в Саратовской области Гагарин приземлился после легендарного полета в космос 12 апреля 1961 года.

"Родителей Космоса зовут Дмитрий и Ксения. Мальчик родился в русской семье 22 марта, зарегистрировали его отделе ЗАГС в Энгельсе 27 марта… Также за последние 10 лет в Саратовской области родились в День космонавтики 12 апреля пять мальчиков по имени Юрий", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что необычным именем русская семья из города Петровска назвала свою дочь, родившуюся 3 января этого года, назвав ее Весной (Николаевной).

"А 8 июля 2013 года в Саратовской области в День семьи, любви и верности, который также является Днем Святых Петра и Февронии, родилась двойня. Новорожденных назвали Петр и Феврония. Это такой единственный случай", — рассказала Скрипченко.

Ранее Скрипченко сообщила РИА Новости, что в прошлом году в преддверии Дня космонавтики супруги из Дергачевского района Саратовской области назвали дочь Луной и зарегистрировали ее в отделе ЗАГС 12 апреля.

В мае прошлого года президент России Владимир Путин внес в Семейный кодекс положение о том, что при выборе имени для ребенка не допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, символов и не являющихся буквами знаков (за исключением дефиса), а также бранных слов, указаний на ранги, должности или титулы.

В начале 2000-х годов большой резонанс получила история с мальчиком, которого родители хотели назвать БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных — Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года).

В пояснительной записке к упомянутому законопроекту отмечалось, что мальчик до сих пор так и живет без документов.