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На митинге в честь Дня космонавтики сообщили название нового аэродрома в Саратове
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На митинге в честь Дня космонавтики сообщили название нового аэродрома в Саратове 

Новости Саратова 1 час назад
У памятника первому космонавту на набережной Космонавтов в Саратове собралось несколько сотен человек, чиновники, общественники студенты и обычные жители города.
В День космонавтики 12 апреля у постамента Юрию Гагарину состоялось торжественное мероприятие. Его открыл мэр Саратова Михаил Исаев.
— Символично, что приземление нашего земляка было именно в Саратовской области. Мы с нашими детьми должны гордиться этим фактом. В нашем городе есть учебные заведения и предприятия, имеющие отношение к авиации и космонавтике. Пусть все современные разработки будут посвящены техническому прогрессу. С праздником!
Также Исаев напомнил, что Гагарин учился в Саратове. Кроме Гагарина на саратовской земле приземлился из космоса и еще один легендарный первопроходец Вселенной — Герман Титов.
Во время праздничного митинга была озвучена официальная информация о том, что теперь новый аэропорт официально будет носить название «Гагарин». После праздничного концерта состоялась церемония возложения цветов, в которой приняли участие представители всех районов города и Исаев. В небо поднялись белые воздушные шары.
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