На митинге в честь Дня космонавтики сообщили название нового аэродрома в Саратове

У памятника первому космонавту на набережной Космонавтов в Саратове собралось несколько сотен человек, чиновники, общественники студенты и обычные жители города.

— Символично, что приземление нашего земляка было именно в Саратовской области . Мы с нашими детьми должны гордиться этим фактом. В нашем городе есть учебные заведения и предприятия, имеющие отношение к авиации и космонавтике. Пусть все современные разработки будут посвящены техническому прогрессу. С праздником!

Также Исаев напомнил, что Гагарин учился в Саратове. Кроме Гагарина на саратовской земле приземлился из космоса и еще один легендарный первопроходец Вселенной — Герман Титов

Во время праздничного митинга была озвучена официальная информация о том, что теперь новый аэропорт официально будет носить название «Гагарин». После праздничного концерта состоялась церемония возложения цветов, в которой приняли участие представители всех районов города и Исаев. В небо поднялись белые воздушные шары.