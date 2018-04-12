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Челябинскую думу покидает единственная женщина-депутат
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Челябинскую думу покидает единственная женщина-депутат 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В пресс-службе городской думы пока не подтверждают информацию о заявлении Марины Карелиной, сама она находится на отдыхе в Таиланде. Однако несколько депутатов на условиях анонимности подтвердили «ФедералПресс», что единственная дама в представительном органе решила сдать мандат.
«Марина Владимировна неофициально говорила, что они с мужем наконец приняли решение и хотят уехать из Челябинской области, — сообщил один из источников «ФедералПресс». — Ходят слухи, что Александр Карелин давно ищет покупателей на свой бизнес».
Напомним, Александра Карелина эксперты относят к «пулу Юревича», максимального расцвета его бизнес достиг именно в 2005 — 2014 годах, когда Михаил Юревич работал сначала главой Челябинска, а затем губернатором. В числе известных активов Карелина — автовокзал «Юность», гостинично-офисный комплекс «Парксити». Также по инициативе Карелина в 2013-14 годах был построен подземный торговый комплекс возле памятника Курчатову (территория рядом с ЮУрГУ).
«Марина Карелина в думе представляет Центральный район Челябинска, — уточняет источник «ФедералПресс» в думе. — На ближайшем апрельском заседании Центрального райсовета ее заявление будет удовлетворено, довыборы скорее всего назначат на сентябрь, но нового представителя в городскую думу введут раньше. Однако его кандидатура пока не обсуждалась».
фото со страницы Марины Карелиной в Facebook
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