12 апреля Сергей Панчин заявил о том, что глава городской администрации Алексей Гаев подал заявление об увольнении. Подписано ли заявление Панчиным, пока не известно, а депутаты Гордумы пока не собирались на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса об освобождении Гаева от занимаемой должности.
Рассмотреть вопрос об увольнении Гаева главе города порекомендовал на аппаратном совещании 9 апреля губернатор Сергей Морозов. Поводом к такому предложению послужило недовольство качества благоустройства города.