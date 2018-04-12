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Алексей Гаев — больше не глава администрации Ульяновска?
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Алексей Гаев — больше не глава администрации Ульяновска? 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
12 апреля Сергей Панчин заявил о том, что глава городской администрации Алексей Гаев подал заявление об увольнении. Подписано ли заявление Панчиным, пока не известно, а депутаты Гордумы пока не собирались на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса об освобождении Гаева от занимаемой должности.
Рассмотреть вопрос об увольнении Гаева главе города порекомендовал на аппаратном совещании 9 апреля губернатор Сергей Морозов. Поводом к такому предложению послужило недовольство качества благоустройства города.
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