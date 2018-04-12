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Предполагаемой причиной возгорания машины главы администрации Сормова стал поджог
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Предполагаемой причиной возгорания машины главы администрации Сормова стал поджог 

nn.ru 1 час назад
Фото: Newsroom24
Вечером 11 апреля в загорелся автомобиль Toyota, припаркованный на бульваре Юбилейном. Оценка нанесенного ущерба пока не проводилась.
Сам глава районной администрации Дмитрий Сивохин считает, что вероятной причиной возгорания стал поджог. По словам владельца сгоревшего автомобиля, происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения.
— По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Автомобиль восстановлению не подлежит, — добавил глава администрации района.
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов подчеркнул, что готов оказать любую помощь следствию.
— Дмитрию Геннадьевичу довелось исполнять обязанности главы Приокского района, вот уже два года он руководит Сормовским. Район это непростой, один из самых крупных, но ему удалось навести там порядок, в том числе много сил он потратил на борьбу с незаконной торговлей. Знаю, что сормовичи уважают и ценят его за это. Произошедшее с его автомобилем — это показательный случай, выходящий за рамки закона., — заявил Владимир Панов.
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