В Петербурге построят плавучую арктическую обсерваторию

Платформа необходима для продолжения и развития комплексных научных исследований в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Предполагается, что ее введут в эксплуатацию в 2020 году. Для возведения платформы из бюджета выделят 6,9 миллиарда рублей. Заказчиком выступает Росгидромет

Сейчас необходимые исследования ученые проводят со льда дрейфующих станций. Но с каждым годом, в связи с потеплением в Арктике, становится все труднее найти подходящую территорию под дрейфующую станцию вблизи Северного полюса. Причина одна — становится все меньше льдов толщиной от двух до трех метров. Появляется опасность их разлома.

Поэтому и возникла идея сделать ледостойкую самодвижущуюся платформу. Она сможет передвигаться без ледокола, будет иметь автономность по запасам топлива в два-три года, встроенное оборудование, вертолетную площадку. Срок службы — 25 лет. Важны и геополитические цели: если Российская Федерация намерена сохранить свое присутствие в Арктике и развивать перевозки по Северному морскому пути, то необходимо иметь хотя бы одну обитаемую наблюдательную платформу и несколько автономных роботизированных дрейфующих измерителей рядом.

— Платформа — инородное тело в природной среде, поэтому с ее борта не проведешь все исследования, как с дрейфующей станции, — утверждает начальник Высокоширотной арктической экспедиции Арктического и Антарктического НИИ Росгидромета Владимир Соколов . — Например, сам лед можно изучать только со льда. Но геологические, ионосферные, аэрологические наблюдения с платформы проводить удобнее и легче, так как для них нужны лебедки и тяжелая техника, использовать которые на льдине невозможно.

Поэтому, чтобы провести наблюдения и исследования, специалистам придется уходить от основной платформы на несколько сот километров. Это не очень удобно в непростых северных условиях. На дрейфующих же станциях все наблюдательные посты расположены рядом.

Определились и с исполнителем работ. Это "Адмиралтейские верфи" — базовое предприятие российского судостроения, участник северо-западного судостроительного кластера. На «Адмиралтейских верфях» построено более трех тысяч кораблей и судов, среди которых научно-исследовательские суда, ледоколы, танкеры, океанские спасатели, подводные аппараты. Здесь есть все необходимые производственные мощности, а также пять стапелей и плавучий док. Все это позволяет строить современные суда.

Платформу «Северный полюс» возведут в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Россий-ской Федерации». В правитель-стве страны ее подкорректировали, определили перечень подпрограмм, индикаторы и целевые показатели. Утвердили и соисполнителя — это минпромторг России

А вот цель оставили прежней: социально-экономическое развитие Арктической зоны, улучшение качества жизни и защищенности населения на этой территории, создание условий для Севморпути в качестве национальной транс-портной магистрали России в Арктике, развитие системы гидрометеорологического обеспечения мореплавания в его акватории, эффективное использование ресурсной базы Арктической зоны и континентального шельфа РФ. Программа будет действовать до 2025 года.