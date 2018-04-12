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Московские школьники реализуют свои научные проекты на станции «Барнео» во время арктической экспедиции
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Московские школьники реализуют свои научные проекты на станции «Барнео» во время арктической экспедиции 

Агентство «Москва» 1 час назад
Московские школьники реализуют свои научные проекты на дрейфующей ледовой базе «Барнео» в рамках третьего этапа 10-й Большой арктической экспедиции, которая стартует 14 апреля. Об этом в интервью Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель экспедиции, полярный путешественник Матвей Шпаро.
«Мы решили превратить эту экспедицию в большой образовательный проект. И, фактически, у лучших московских школьников появляется возможность пообщаться с настоящими учеными и попробовать реализовать свои, может быть, еще детские, но в тоже время научные проекты», — говорит М. Шпаро.
Он уточнил, что в экспедиции примут участие две группы школьников. «С одной стороны, отряд, который идет на лыжах до Северного полюса, и другой отряд, который остается на станции „Барнео“, — добавил М. Шпаро.
По его словам, отряд, который останется на станции „Борнео“ для проведения научных исследования, возглавит победитель конкурса Учитель года России, биолог, преподаватель московской школы №171 Иван Смирнов.
»На нашей страничке в Facebook он публикует описание тех исследований, которые будет проводить с ребятами на станции «Барнео». Он везет туда портативные лаборатории. Ребята будут брать специальные образцы льда с разной глубины — 0,5 м, 1 м, 1,5 м — и будут их исследовать», — пояснил М. Шпаро.
Он также подчеркнул, что все данные, которые школьники получат в результате исследований, привезут с собой в Москву.
Большая арктическая экспедиция проходит в четыре этапа. На первом этапе проводилась online-викторина «Арктический диктант». На втором этапе сформировывались два основных экспедиционных отряда, куда вошли учащиеся московских школ 16-18 лет. На третьем этапе члены экспедиции начинают работу в Арктике. Участники экспедиции вернутся в Москву 24 апреля после чего — на четвертом этапе — состоится итоговая конференция.
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