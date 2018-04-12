Московские школьники реализуют свои научные проекты на станции «Барнео» во время арктической экспедиции (интервью)

Московские школьники реализуют свои научные проекты на дрейфующей станции «Барнео» в рамках 10-й Большой арктической экспедиции. Об этом, а также о том, как осуществлялся отбор участников экспедиции и какое снаряжение они возьмут с собой на Северный полюс в интервью корреспонденту Агентства городских новостей «Москва» Наталье Байдуковой сообщил руководитель экспедиции, директор ГБУ «Лаборатория путешествий», полярный путешественник Матвей Шпаро.

Н. Б. : Матвей Дмитриевич, расскажите, в чем отличие 10-й Большой арктической экспедиции от предыдущих?

М. Ш. : Мы решили превратить эту экспедицию в большой образовательный проект. И если мы говорим об образовании, то ее неотъемлемая часть — наука. Отправляясь в экспедицию, дети получают очень важные социальные навыки: учатся принимать решения, работать в коллективе, поддерживать друг друга и проявлять себя. Очень важно, что ребята приобщаются к настоящей науке. Там, на станции «Барнео» в центральной Арктике, как раз и происходит самое что ни на есть большое погружение в исследования. На дрейфующей льдине работают ученые, океанографы. Они изучают движение льда, какие-то химические и физические процессы, которые происходят с этим льдом, как распространяются волны внутри него. И, фактически, у лучших московских школьников появляется возможность пообщаться с настоящими учеными и попробовать реализовать какие-то свои может быть еще детские, но в тоже время научные проекты. И поэтому у нас появился один отряд — «Полюс», который идет на лыжах на Северный полюс, и другой отряд — «Барнео», который проверяет свои знания на дрейфующей станции.

Н. Б. : Расскажите, какие исследования и под чьим руководством будут проводить ребята на станции «Барнео».

М. Ш. : С ними едет научный руководитель Иван Смирнов . В прошлом году он стал победителем конкурса «Учитель года» России , преподаватель московской школы №171, биолог. На страничке «Большая арктическая экспедиция» в Facebook он публикует описание тех исследований, которые будет проводить с ребятами на станции «Барнео». Для этого он везет в Арктику портативные лаборатории. Ребята, под его руководством, будут брать специальные образцы льда с разной глубины — полметра, метр, полтора метра — и будут их исследовать. Но самое важное то, что они возьмут данные и привезут в Москву . И здесь, уже имея гораздо более серьезное оборудование, все эти данные с образцов дополнят.

Н. Б. : Получат ли участники экспедиции какие-то бонусы при поступлении вуз?

М. Ш. : Сейчас становится все более популярным понятие портфолио у ученика, который пополняет его своими достижениями. И участие в такой экспедиции, конечно же, очень хорошая его составная часть. Олимпиада любого уровня, будь то олимпиада МГУ , Всероссийская или олимпиада Санкт-Петербургского университета, дает существенные преимущества при поступлении в любой вуз. Но мне кажется, что участие в такой экспедиции для человека может быть очень хорошим стимулом сделать какое-то изменение в себе. Экспедиция учит самоорганизации, умению добиваться поставленной цели, делать правильные выводы, разве эти способности не помогают при поступлении в вуз? Может быть эта экспедиция подстегнет к участию в олимпиадах и не только участвовать, но и побеждать.

Н. Б. : На первом этапе, чтобы стать кандидатом в участники экспедиции, необходимо было пройти онлайн-викторину. Как происходил отбор дальше?

М. Ш. : Действительно, они должны были пройти онлайн-диктант. Сейчас более 7 тыс. московских школьников прошли этот этап. И чем больше детей принимают участие, тем больше мы ощущаем поддержку в нашем общем деле. А дальше в зависимости от возраста, появляется возможность перейти из статуса участника в статус кандидата в тот или иной отряд, там уже идет разделение. Кандидаты в отряд «Полюс» должны уметь ходить в походы. Они написали эссе-изложение со своими представлениями, что же такое путешествие на Северный полюс, представили дополнительные анкеты. И мы на основе всех данных принимали решение. В итоге мы выбрали 40 человек, которые две недели назад отправились на учебно-тренировочные сборы в детский лагерь «Большое приключение» в Карелии . За ними наблюдали психофизиологи, тренеры, инструкторы. Аналогичная история с отрядом «Барнео», только там вместо некой спортивно-туристической части на первый план выступает то, насколько ребята активно принимали участие в различных научных проектах, связанных с Арктикой.

Н. Б. : С отрядом «Барнео» тоже будет проведена какая-то физическая подготовка?

М. Ш. : Они тоже пройдут медосмотр обязательно, это всех касается. Но вместо сборов в Карелии они проходили психофизиологическое тестирование в Подмосковье . На специальном тренажере они группой решали много различных задач. За ними наблюдали, смотрели, как они со всем этим справляются. Там нужно обладать и физической силой, и правильными психологическими навыками.

Н. Б. : Уже определено, кто поедет в экспедицию?

М. Ш. : Да, мы уже определились с участниками. В основном составе отряда «Полюс» будет семь человек и столько же — в отряде «Барнео».

Н. Б. : Будет ли осуществляться связь между родителями и школьниками?

М. Ш. : Конечно. Во-первых, в соответствии с требованиями безопасности отряду «Барнео» и отряду «Полюс» выдадут спутниковые телефоны, по которым будет осуществляться связь со штабом в Москве. Возможность связи непосредственно с родителями будет, но очень дорого, где-то 2-3 долл. за минуту. Когда отряд «Полюс» достигнет самого Северного полюса, мы обязательно дадим возможность ребятам оттуда связаться. В остальном, связь с родителями будет происходить через генеральный штаб в Москве, а со штабом связь будет два раза в день. Что касается отряда «Барнео», то сейчас мы прорабатываем вопрос, чтобы наша организация «Лаборатория путешествий», получила коллективный радиопозывной. Радиолюбители есть по всему миру, и они устанавливают между собой связь при помощи коротковолновых передатчиков. У ребят, таким образом, появится возможность общаться со всем миром. Одна из основных целей радиолюбителя — установить связь с какой-то крайне нестандартной точкой. Условно говоря, между Москвой и Францией это не интересно, а вот между Москвой и некой дрейфующей станцией на Северном полюсе, которая работает в течение недели, это что-то такое очень важное. И потом радиолюбители обмениваются между собой специальной QSL-карточкой — подтверждением того, что действительно связь была.

Н. Б. : Как школьники попадут на станцию «Барнео»?

М. Ш. : Сначала мы все перелетаем на Шпицберген, оттуда на другом самолете до станции «Барнео». Будут еще вертолеты, и они с одной стороны выполняют задачу по обеспечению безопасности, а с другой стороны осуществляет перевозку людей, которые заняты в туристических активностях, происходящих в том районе.

Н. Б. : Отправной точкой для лыжного похода к Северному полюсу станет станция «Барнео»?

М. Ш. : Это все будет зависеть от того, где будет находиться станция и от того, какое там движение льдов, какая погода, от очень многих факторов. Когда мы окажемся на «Барнео» мы примем решение, будем ли мы стартовать непосредственно со станции или на вертолете перелетим в лучшую точку старта.

Н. Б. : Какое снаряжение школьники с собой понесут?

М. Ш. : Все стандартно. У меня будет ружье на случай встреч с белыми медведями. Обязательно будет запас продуктов, бензина, чтобы мы могли в течение восьми-девяти дней жить абсолютно автономно, спать на маршруте в палатке. Соответственно: палатка, спальники, коврики, примусы, термосы, аптечка. Один из сопровождающих будет профессиональный сертифицированный врач.

Н. Б. : Сколько километров в день вы планируете проходить?

М. Ш. : За семь дней мы должны пройти примерно 100 км. Соответственно, это по 13-14 км в день.

Н. Б. : Расскажите, в какие экстремальные ситуации вы попадали со школьниками в предыдущие экспедиции?

М. Ш. : Я думаю, что уровень экстремальности ситуации оценивается каждым конкретным человеком. Если вы спросите участника экспедиции, который первый раз оказался в Арктике, то для него, много чего будет экстремального. Например, преодоление пятиметрового тороса — ломанного спрессованного льда, может быть очень экстремально. Если спросите меня, была ли какая-то экстремальная ситуация за девять экспедиций, я скажу, что ее не было. У нас есть специальные костюмы, благодаря которым можно что-то переплывать, есть связь, есть вертолеты, которые могут в течение часа к нам прилететь. И у нас есть за плечами огромный опыт. Но даже при моем большом опыте — залог успеха постоянно думать и просчитывать вопрос «А что, если…».

Н. Б. : Сколько еще человек будет сопровождать детей на станции «Барнео»?

М. Ш. : Вообще я возглавляю не только отряд «Полюс». Я возглавляю всю эту Большую арктическую экспедицию. То есть я отвечаю за всех. С отрядом «Полюс» будет находиться два опытных гида, включая меня. И с отрядом «Барнео» тоже будет находиться два опытных человека, которые будут полностью отвечать за жизнь и здоровье детей на станции.

Н. Б. : Вместе с вами, сколько в общей сложности человек входит в экспедицию?

М. Ш. : Будет как минимум 18-20 человек: непосредственно взрослые, которые отвечают за безопасность детей, и сами дети. Мы думаем, что еще журналисты, которые будут нас провожать в экспедицию или встречать. Скорее всего, мы на Шпицберген еще позовем кого-то провожать наших ребят. Сейчас по всем московским школам идет конкурс среди директоров через #Полюсзовет. Директора проводят различные активности у себя в школах, делятся ими в социальных сетях. Мы выберем двух-трех директоров, которые проявили наибольшую активность и возьмем их с собой на Шпицберген.

Н. Б. : Что касается ответственности, не страшно отвечать за 14 школьников?