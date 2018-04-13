«Иду на лыжах к полюсу!»: спецкор «КВ» в Большой Арктической экспедиции

16 апреля из Москвы стартует Большая Арктическая Экспедиция — уникальный и уже ставший юбилейным (десятый по счету) проект при поддержке Департамента образования столицы. На Северный плюс отправятся 14 школьников.

Группа под руководством директора Московского центра «Лаборатория путешествий» Матвея Шпаро пойдет на лыжах до полюса, а группа «Барнео» под руководством Ивана Смирнова останется на дрейфующей станции для научных исследований.

Вместе со школьниками в лыжный поход на неделю отправится и спецкор «КВ», который в преддверии экспедиции побывал на заключительной тренировке ребят.

Ранее этот проект Большая Арктическая Экспедиция был всероссийским, однако в этот, юбилейный десятый раз — стал московским. Чтобы получить возможность попасть на полюс, ребята должны были написать арктический диктант, представить свою работу на участие в городском конкурсе «Арктика» (направления — экология, техносфера, жизнь на полярных станциях и экотуризм) и в итоге направить в «Лабораторию путешествий» анкету и заявку.

Из нескольких тысяч отобрали 40 школьников — «с лучшими человеческими качествами, умением дружить, доверять и проявлять поддержку»., Вскоре они отправились на учебно-тренировочные сборы. По итогам остались «семеро смелых» — они вошли в отряд «Полюс» и вместе с легендарным потомственным путешественником Матвеем Шпаро отправятся в 100-километровое недельное путешествие на лыжах до Северного полюса.

Еще семеро ребят из отряда «Барнео» будут в течение этого времени находиться на дрейфующей полярной станции и вместе с учеными и биологами проводить различные исследования. Возглавит эту группу учитель года-2017, преподающий биологию в московской школе № 171, Иван Смирнов.

В каждую группу отобрано и по трое запасных участников.

Спецкору «КВ» предстоит пройти путь вместе с первым отрядом — следите за новостями об экспедиции, которые мы будем отправлять с непростого маршрута!

13-го апреля у ребят из «Полюса» состоялась заключительная тренировка, на которой предстояло пройти краткое обучение о плавании в специальных костюмах в проруби. А для автора этих строк история приключения для началась несколькими днями раньше.

***

В среду, 11 апреля, примерно в 12:40 по московскому времени в дорогой редакции мне задали вопрос: умею ли я ходить на лыжах? Последний раз я отвечал на него на первом курсе университета, когда физрук искал парней для соревнований. А последний раз стоял я на них за год до этого.

На этот раз простой вопросик обернулся обратным отсчетом одного часа, за который я должен был ответить: рискну ли махнуть на дрейфующую полярную станцию «Барнео» и оттуда пройти 100 км до Северного полюса.

Следующие 60 минут были как в тумане. Мои соцсети моментально заполнились сообщениями самым близким людям с примерным содержанием: «Срочно зайди, мне нужен твой совет». Но, в конце концов, итоговое решение в любом случае предстояло принять мне. Коллеги по «КВ» между тем начали мерять меня необычными взглядами: дескать, сдюжит, не сдюжит, поддержит ли честь родной газеты?

Такие шансы выпадают редко и далеко не всем. Уверен — я бы себя сгрыз, если бы отказался. Правда, промелькнула мысль: может, получится просто побыть на «Барнео» и подождать экспедицию в лагере? Ну уж нет. Добраться до места, от которого крайняя точка Земного шара находится всего в сотне километров — и не побывать на ней! Поэтому через час я дал главному редактору ответ, что лечу.

Все-таки жить с идеологией, что главное вписаться, а потом уже будем разбираться — авантюрно, но интересно.

Что я знал об Арктике на тот момент? Что там холодно, что там есть белые медведи и что там можно легко себе что-нибудь сломать. О себе я знал как минимум то, что я люблю холод и ломал себе уже почти все.

Для начала надо было перенастроить собственное мышление и понять, что мишки на Севере — это не те прикольные плюшевые создания, от которых ты умиляешься в зоопарке и которые любят сгущенку. Белый медведь — плотоядное животное, которое находится у себя дома и которому плевать, что ты — человек — возомнил себя вершиной пищевой цепочки.

Следующее обязательное действие зависит от склада вашего характера. Если вы предпочитаете знать, с какими ужасами можете столкнуться, следуя логике «предупрежден, значит вооружен» — то вперед. Я сделал именно так, и во время чтения понял, что никогда еще редакционное кресло не было таким теплым и родным.

Следующие два дня я больше времени уделял тому, чтобы ответить интересующимся, что это не шутка и я действительно пойду на Северный полюс…

В начале последней перед вылетом тренировки мы стояли с Матвеем Шпаро на берегу и наблюдали, как ребятам дают краткий инструктаж о предстоящем. Я недоверчиво смотрел на воду и, наконец, нашел в себе силы признаться не только Матвею, но и себе: больше всего мне страшно именно за этот этап. Если разойдутся льдины, придется преодолевать части маршрута вплавь.

С водой у меня отношения односторонние и не взаимные. Она очень любит обнимать меня целиком, пока я истерично пытаюсь от нее отмахнуться и вырваться. К остальным вызовам я морально уже был готов. По крайней мере, мне так кажется сейчас.

— Каковы шансы, что я вернусь? — таким был первый вопрос Матвею.

— Сто процентов! — обнадежил Шпаро.

У школьников таких вопросов не возникало. И, думаю, после огромного конкурса и всех тренировок (например, большого учебного похода по Карелии ), возникнуть в принципе не могло. Ребята уже облачались в костюмы и один за другим погружались в воду.

Они же помогли мне одеться. Сначала это были специальные штаны, потом теплая куртка и только затем — цельный костюм, в который самостоятельно влезть весьма сложно. Меня одевали двое, и через пару минут единственной не закрытой частью тела осталось лицо.

На краю льдины ждал Алексей, который также будет участником экспедиции. Механика максимально простая: садишься, медленно опускаешь ноги в воду и чувствуешь, как воздух внутри костюма поднимается наверх. Стараешься спуститься вертикально и в итоге надуваешься как поплавок. Серией незамысловатых движений поворачиваешься и плывешь спиной вперед.

— Леша, как часто мне надо оборачиваться, чтобы не врезаться в льдины?, — спрашиваю помощника.

— Все зависит от того, насколько ты бережешь свою голову.

Предыдущие два года прошли в секции смешанных единоборств и спаррингах без шлема…

Плавать оказалось несложно. То ли потому что я знал, что меня страхуют и дно в теории совсем рядом, то ли потому, что это правда просто, если выслушал все инструкции и сделал все правильно. Но я понятия не имею, каково будет спускаться в воду, понимая, что под тобой — глубина в четыре километра. Я обязательно расскажу об этом.

— А можно мы будем называть тебя не Леша, а как-нибудь иначе? Ты ведь второй уже Леша, путаться будем, — спросила меня девушка, которую, увы, по имени я пока не знаю, но обязательно выучу, как и всех остальных.

— Конечно. Как угодно.

— Например… Борода?

Такое обращение я слышу чаще, чем по имени, так что согласился. Кстати, бороду в итоге придется подкоротить. По словам Матвея, в Арктике она моментально превратится в кусок льда, и чем длиннее борода, тем сложнее будет там.

— Ладно, самый главный вопрос — на что я подписался? — спрашиваю у Шпаро.

— На самое большое в своей жизни приключение.

— Каковы шансы встретить на Северном полюсе что-то опасное?

— Они большие. Шансы вернуться домой — тоже очень большие (смеется).

— Что важнее в таких походах — физическое или моральное состояние?

— Однозначно моральное. Если человек настроен на то, что он может достичь, преодолеть, победить, то он побеждает. Все остальное — технические знания, физическая сила — это третичное.

Рядом с тобой хорошие друзья, хорошая команда. Ребят мы отбирали не только по принципу физической составляющей — каждый из них в любой ситуации готов прийти на помощь своему товарищу. Хоть они тебя и не знают, но, так как ты стал частью этой команды, можешь рассчитывать на них как на самого лучшего друга.

— Главное в команде — умение работать друг с другом или это сборная людей, где каждый способен быть лидером?

— Лидеры бывают разные. Бывают положительные, бывают отрицательные, тянущие все на себя. Когда формировали команду, определяли, у кого насколько развиты лидерские качества. Основной задачей было отдиагностировать участников так, чтобы в результате их совместной работы была выполнена поставленная задача. Каждый из них лидер в том плане, что он не мямля. Каждый из них чего-то добивается. Но при этом следующим фактором является умение слушать, подчиняться начальнику экспедиции, от которого зависит безопасность.

— У вас было великое множество различных путешествий. Понимаю, что без них уже невозможно жить, но все-таки: почему вы каждый раз к этому возвращаетесь? В чем мотивация?

— Каждое новое путешествие и содержит в себе главное слово — новое. Не бывает двух одинаковых. Даже торосы каждый раз меняются. Северный полюс сейчас рядом, а через пять минут он от тебя уплыл.

Но самое важное — дети разные. Каждый ребенок — это индивидуальность, свой характер, свои особенности. Благодаря таким путешествиям наша молодежь становится лучше. Эти ребята в идеале должны стать некими амбассадорами у себя в школе, районе, округе или еще где-то. Надеюсь, что когда они вернутся, они начнут проводить уроки «от полярника». Это же круто! Когда ребенок, которому 15-16 лет, выступает в своем классе и рассказывает о том, что с ним происходило в течение семи дней, какое это было путешествие, это всех должно подвигать. Все должны мечтать и достигать этого. Это и есть наша основная цель.

***

По плану мы должны вылететь в ночь с 16-го на 17-е апреля. Вернуться — 25-го. У меня осталось примерно три дня, чтобы понять масштабы надвигающегося — бесконечных белых просторов, движения вперед… Как это будет? Тишина, которую будем нарушать только мы хрустом снега? Что придется терпеть, а что будет даваться легко? И почему, в конце концов, это нормально — доверить свою жизнь людям, с которыми познакомился лишь неделю назад?

И еще за эти три дня надо выслушать пожелания друзей и близких, кому что привезти. Кто-то просит сделать фотографию с его фотографией, кто-то надеется на магнитик. Сомневаюсь, что меня будет ожидать сувенирная лавка, но все-таки.

Для себя же я решил, что кроме эмоций и фото, захвачу немного снега и льда. Конечно, они растают по дороге домой, но я обязательно заморожу их обратно.

Путешествие надо будет отметить. Много кто отмечал свои события напитком с дешевым льдом. Я же сделаю глоточек чего-нибудь с настоящим арктическим льдом. Ничего более изощренного моя голова пока не придумала и ранее вообще не выдавала. Кажется, мозг уже начал работать в режиме экстремальных условий!

P. S. Участниками Большой Арктической экспедиции в составе группы «Полюс» станут: Валерий Штанов (школа 1460), Владислав Тюрин (ГКОУ КШИ 1), Николай Обыденнов (школа 654), Олег Гайдеров (ЧОУ 1 школа), Кристина Шмачкова (лицей 1547), Дарья Семешкина (школа 444), Евгения Голубева (гимназия 1811). Руководитель группы — Матвей Шпаро.

Состав группы «Барнео»: Вероника Рузакова (ГАОУ ВО МГПУ), Николай Русев (школа 2030), Даниил Алексеенко (школа 1272), Дмитрий Мажаев (школа 192), Мария Жолнина (школа 902), Полина Михайлова (школа 1242) и Марина Климова (школа 2103). Руководитель группы — Иван Смирнов.

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