Гипермаркет «Магнит» в Ростове уличили в нарушении прав инвалидов 

Гипермаркет «Магнит», расположенный в Ростове-на-Дону на улице Лелюшенко, улучили в нарушении законодательства о защите социальных прав инвалидов. Это стало известно по итогам прокурорской проверки. По данным ведомства, высота прилавков в торговой точке не соответствует установленным законом нормам, а кассы находятся близко друг к другу. Также в строении, где находится гипермаркет, нет общей уборной, а в торговом зале — устройств для инвалидов по зрению. Попутно прокуратура выявила нарушения трудовых прав сотрудников. По итогам проверки крупной торговой сети был выписан штраф в размере 270 тыс. руб.