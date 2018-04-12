Чиновники отчитались о готовности к созданию комфортной среды

Орловской области будут созданы рабочие группы по осуществлению контроля за реализацией программ формирования комфортной городской среды в муниципалитетах, сообщает пресс-служба правительства.

В состав групп войдут представители региональной власти, местного самоуправления, общественных палат, депутаты и сотрудники прокуратуры . Согласно плану, благоустройство дворовых территорий должно быть завершено к 1 сентября, а общественных пространств до 1 августа.

О готовности к реализации проектов накануне, 10 апреля на совещании по вопросу готовности муниципалитетов к началу работ по благоустройству дворовых территорий, заявили главы Болховского, Залегощенского, Новодеревеньковского, Сосковского, Знаменского, Урицкого, Новосильского районов.

Очередность реконструкции объектов и виды работ уже согласованы с местными жителями, готовы дизайн-проекты и ПСД получила положительное заключение госэкспертизы.

В этом году в Болховском районе отремонтируют семь дворовых территорий и одну общественную. На эти цели выделено 4,95 млн рублей.

В Залегощенском районе потратят более 2 млн рублей на ремонт одного двора и территории и мемориала «Скорбящая мать» в посёлке Залегощь . В Хомутово реконструкции подлежит одна дворовая территория и сквер у детского сада и библиотеки. Финансирование составит 1,8 млн рублей.

В Сосковском районе в проект вошла дворовая территория площадью 1,33 тыс. кв. м. Также там сделают детскую площадку за счет внебюджетных источников. В Знаменском районе реконструируют две дворовые территории более чем на 1 млн рублей.

В Урицком районе запланирован ремонт двух дворовых территорий, площадь в Нарышкино , где планируется установить памятник Александру Нарышкину.

Старейшим из объектов благоустройства станет 200-летний Городской парк Новосиля. Также работы пройдут на двух дворовых территориях. Финансирование в 2018 году составит 1,4 млн рублей. Всего на реконструкцию парка потребуется около 6 млн рублей.

В пресс-службе отметили, что в большинстве дворовых территорий будет произведен ремонт и укладка нового асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров, озеленение. Планируется оборудовать автопарковки, установить урны и скамейки, уличное освещение.