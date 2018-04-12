Чиновники отчитались о готовности к созданию комфортной среды 

В Орловской области будут созданы рабочие группы по осуществлению контроля за реализацией программ формирования комфортной городской среды в муниципалитетах, сообщает пресс-служба правительства.
В состав групп войдут представители региональной власти, местного самоуправления, общественных палат, депутаты и сотрудники прокуратуры. Согласно плану, благоустройство дворовых территорий должно быть завершено к 1 сентября, а общественных пространств до 1 августа.
О готовности к реализации проектов накануне, 10 апреля на совещании по вопросу готовности муниципалитетов к началу работ по благоустройству дворовых территорий, заявили главы Болховского, Залегощенского, Новодеревеньковского, Сосковского, Знаменского, Урицкого, Новосильского районов.
Очередность реконструкции объектов и виды работ уже согласованы с местными жителями, готовы дизайн-проекты и ПСД получила положительное заключение госэкспертизы.
В этом году в Болховском районе отремонтируют семь дворовых территорий и одну общественную. На эти цели выделено 4,95 млн рублей.
В Залегощенском районе потратят более 2 млн рублей на ремонт одного двора и территории и мемориала «Скорбящая мать» в посёлке Залегощь. В Хомутово реконструкции подлежит одна дворовая территория и сквер у детского сада и библиотеки. Финансирование составит 1,8 млн рублей.
В Сосковском районе в проект вошла дворовая территория площадью 1,33 тыс. кв. м. Также там сделают детскую площадку за счет внебюджетных источников. В Знаменском районе реконструируют две дворовые территории более чем на 1 млн рублей.
В Урицком районе запланирован ремонт двух дворовых территорий, площадь в Нарышкино, где планируется установить памятник Александру Нарышкину.
Старейшим из объектов благоустройства станет 200-летний Городской парк Новосиля. Также работы пройдут на двух дворовых территориях. Финансирование в 2018 году составит 1,4 млн рублей. Всего на реконструкцию парка потребуется около 6 млн рублей.
В пресс-службе отметили, что в большинстве дворовых территорий будет произведен ремонт и укладка нового асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров, озеленение. Планируется оборудовать автопарковки, установить урны и скамейки, уличное освещение.
Сообщение Чиновники отчитались о готовности к созданию комфортной среды появились сначала на РИА 57.