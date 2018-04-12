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В досуговом центре ГБУ «М КЛУБ» набирает обороты программа «Активное долголетие»
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В досуговом центре ГБУ «М КЛУБ» набирает обороты программа «Активное долголетие» 

Управа района Крюково 2 часа назад
Фото: Управа района Крюково
В апреле открылось объединение компьютерной грамотности. Руководитель объединения Надежда Бучнева рассказала об устройстве компьютера и принципах его работы. Вместе с учениками они составили план занятий и наметили самые актуальные темы. Включать и выключать компьютер, пользоваться программами Word и Excel, Интернетом, регистрироваться в электронной почте и на портале Госуслуг — всему этому научатся пенсионеры.
Напоминаем, что в «М КЛУБе» по программе «Активное долголетие» также открыты группы по танцам и оздоровительной гимнастике цигун. ​
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