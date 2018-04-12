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Еще 66 волгоградских семей пострадавшие от паводка, получили выплаты
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Еще 66 волгоградских семей пострадавшие от паводка, получили выплаты 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
За минувшие сутки еще 66 семей получили выплату за поврежденное паводком имущество — таким образом, материальную помощь уже предоставили в общей сложности 259 семьям.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, специальная комиссия, в которую вошли представители центров соцзащиты, органов местного самоуправления, спасатели, правоохранители, депутаты и общественники, обследовала более 1 753 домов, пострадавших от паводка. В настоящее время она продолжает работать на территориях, где вода уже отступила. Обследования пройдут во всех подтопленных населенных пунктах. Добавим, что представители комиссий также помогают семьям, пострадавшим от разгула стихии, оформить необходимые для получения выплат документы.
Спасатели и представители органов местного самоуправления продолжают ликвидировать последствия паводка в Киквидзенском, Фроловском, Еланском, Ольховском, Новоаннинском, Иловлинском, Алексеевском, Руднянском и Михайловском районах.
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