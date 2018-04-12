На улице Карла Маркса в Кургане починят трубы, из-за которых провалился асфальт

«Водный союз» работает на месте провала асфальтовой дороги на ул. К. Маркса. Сегодня, 12 апреля, там установят перекачивающую станцию на время проведения работ и осуществят монтаж отдельной ветки для водоотведения, сообщает пресс-служба организации.

— Провал образовался на железобетонном коллекторе диаметром 800 мм, по предварительным данным, из-за газовой коррозии труб. Наши специалисты производят откачку стоков насосом в параллельный коллектор на ул. Пролетарской. С самого первого дня территория вокруг провала была огорожена, а мы проходили процедуру согласования работ в администрации города и в ГИБДД , — рассказал главный инженер компании Владимир Шаляпин.

Работы на этом участке продлятся до 7 мая. Движение автотранспорта на К. Маркса будет ограничено частично, автобусы свои привычные маршруты не изменят.

Подготовка к работам на коллекторе по ул. К. Маркса будет вестись по той же технологии, которая сейчас используется в 5, 6 и 6а микрорайонах Кургана , где из-за затянувшейся модернизации коллектора № 15 могла возникнуть ЧС.

— Благодаря установке двух перекачивающих станций коллектор функционирует в штатном режиме, никаких утечек сточных вод в данном районе нет. Одна перекачка установлена в 5 микрорайоне Заозерного с целью беспрепятственного проведения модернизации коллектора № 15. Работы на нем ведутся силами подрядчика строительной компании СМУ «КПД». Другая установлена в 6а микрорайоне и работает на участке коллектора, где все еще не устранены замечания прошлых лет, — рассказал главный инженер ресурсоснабжающей организации.