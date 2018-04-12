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На улице Карла Маркса в Кургане починят трубы, из-за которых провалился асфальт
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На улице Карла Маркса в Кургане починят трубы, из-за которых провалился асфальт 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
«Водный союз» работает на месте провала асфальтовой дороги на ул. К. Маркса. Сегодня, 12 апреля, там установят перекачивающую станцию на время проведения работ и осуществят монтаж отдельной ветки для водоотведения, сообщает пресс-служба организации.
— Провал образовался на железобетонном коллекторе диаметром 800 мм, по предварительным данным, из-за газовой коррозии труб. Наши специалисты производят откачку стоков насосом в параллельный коллектор на ул. Пролетарской. С самого первого дня территория вокруг провала была огорожена, а мы проходили процедуру согласования работ в администрации города и в ГИБДД, — рассказал главный инженер компании Владимир Шаляпин.
Работы на этом участке продлятся до 7 мая. Движение автотранспорта на К. Маркса будет ограничено частично, автобусы свои привычные маршруты не изменят.
Подготовка к работам на коллекторе по ул. К. Маркса будет вестись по той же технологии, которая сейчас используется в 5, 6 и 6а микрорайонах Кургана, где из-за затянувшейся модернизации коллектора № 15 могла возникнуть ЧС.
— Благодаря установке двух перекачивающих станций коллектор функционирует в штатном режиме, никаких утечек сточных вод в данном районе нет. Одна перекачка установлена в 5 микрорайоне Заозерного с целью беспрепятственного проведения модернизации коллектора № 15. Работы на нем ведутся силами подрядчика строительной компании СМУ «КПД». Другая установлена в 6а микрорайоне и работает на участке коллектора, где все еще не устранены замечания прошлых лет, — рассказал главный инженер ресурсоснабжающей организации.
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