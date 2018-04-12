Спасские свинокомплексы оборудуют современными систем очистки

Генеральный директор компании «Мерси Агро Приморье», резидента ТОР «Михайловский», Андрей Колот показал главе региона планируемый к запуску через месяц комбикормовый завод мощностью 20 тысяч тонн продукции в час, а также действующие свиноводческие комплексы общей мощностью производства до 122 тысяч голов в год.

По информации руководителя компании, предприятие успешно развивается. В прошлом году количество свиней составило более 21 тысячи голов, в этом году планируется обеспечить небольшой прирост поголовья, а также увеличить посевные площади. В планах резидента ТОР — строительство до 2020 года шести свинокомплексов общей производительностью 540 тысяч голов в год на убой.

Врио Губернатора обратил внимание на то, что вместе с развитием хозяйства растет и недовольство местного населения — люди жалуются на неприятный запах со свинокомплекса, который ветром доносит до ближайших населенных пунктов. В этом глава региона смог убедиться лично. Андрей Тарасенко подчеркнул, что на современном предприятии такая ситуация недопустима.

«Я был в Ленинградской и Липецкой областях, там такие же предприятия, но запаха такого нет — стоит современная система очистки, обеззараживания. А здесь у вас чего-то точно не хватает, нарушены технологии», — отметил врио Губернатора.

Глава Приморья поручил своему заместителю по вопросам сельского хозяйства Валентину Дубинину возглавить рабочую группу по решению данного вопроса.

Вице-губернатор отметил, что ранее провел совещание, на котором ООО «Мерси Агро Приморье» предложено сформировать план по устранению выявленных нарушений. Андрей Колот заверил, что этот документ уже находится в работе.

На встрече с жителями муниципалитета Андрей Тарасенко акцентировал внимание на том, что до момента решения экологического вопроса, строительство нового свинокомплекса вестись не будет.

«Мы приостановили строительство свинокомплекса до конца года. За это время в ситуации должны разобраться технологи и контрольно-надзорные органы», — подчеркнул врио Губернатора.

Руководству компании предстоит проработать вопрос применения на своих комплексах такой технологии переработки навоза, которая минимизирует выброс неприятных запахов.