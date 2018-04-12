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Британцев предупредили о «необычных» российских законах
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Британцев предупредили о «необычных» российских законах 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
В России существует множество «необычных» правил и законов, нарушение которых может привести к задержанию, аресту или депортации, предупредил британских туристов в преддверии ЧМ-2018 местные СМИ.
Как пишет газета Daily Express, в России иностранцы должны всегда иметь при себе оригиналы паспортов, иначе при проверке им может грозить крупный штраф, передает РИА «Новости». Неприятности могут подстерегать британцев, любящих все фотографировать, так как в кадр могут попасть «не только военные объекты, но и вокзалы, и аэропорты».
Если же британцы собираются в Россию на машине, то должны убедиться, что ее номера чистые. Иначе полицейские могут остановить водителя и выписать штраф.
Напомним, в декабре 2017 года глава британской федерации болельщиков Кевин Майлз предупредил фанатов, собирающихся посетить чемпионат мира по футболу в 2018 году в России, об опасности нападения голодных медведей, которых насчитывается около 70 тысяч.
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