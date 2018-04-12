Секреты производства вологодского мороженого раскрыли студентам ВоГУ

Два десятка студентов-четверокурсников гуманитарного факультета Вологодского госуниверситета посетили предприятие «Вологодское мороженое». Для будущих управленцев провели экскурсию по цехам фабрики и рассказали о секретах ведения бизнеса.

Отличительная особенность работы фабрики — сезонность, продукт востребован с апреля по август, в межсезонье продажи падают. Поэтому общая загрузка завода составляет в среднем 50%, в летние месяцы достигает 100%.

Студентам раскрыли секреты ведения производственного бизнеса в сезон и вне его, рассказали, как эффективно управлять фабрикой, когда спрос на продукцию падает, и как активизировать мощности, ориентируясь на заданные объемы производства. Затронули и чисто технологические особенности производства.

«Температура в «теле» мороженого должна достигать минус 18 градусов, для этого после выпуска ему дают постоять примерно три дня. Поэтому отгрузка продукта прямо с конвейера невозможна, что тоже нужно учитывать. Нельзя допускать и повышения температуры продукта после заморозки, иначе в нем появляются посторонние привкусы», — рассказала начальник производства предприятия «Вологодское мороженое» Светлана Коломиец.

Сейчас на предприятии выпускают более 250 видов мороженого и десертов под собственной маркой и под марками стратегических партнеров. Рецептуры уникальные, по большей части — это собственные разработки предприятия. Продукция представлена во всех федеральных сетях. В сезон на предприятие привлекают вдвое больше кадровых ресурсов, высокая ориентированность на ручной труд обусловлена спецификой продукта — внешний вид мороженого и аккуратность упаковки напрямую влияют на объемы продаж.

«Нам очень интересны такие экскурсии в познавательном плане — студенты должны знать, чем гордится наш город и что в нем производят. Также важно дать представление о том, какие возможности есть у городских предприятий, раскрыть производственный потенциал и показать, что работать в таких компаниях вполне реально. На конкретном примере проще понять управленческие процессы, здесь студенты нашли подтверждение полученным теоретическим знаниям», — рассказала заведующая кафедрой менеджмента ВоГУ Надежда Советова.

Вся продукция фабрики сертифицирована, ей присвоен знак качества «Настоящий вологодский продукт». Также имеет сертификат «Сделано в России », который позволяет выходить на экспортные поставки за пределы страны. Сейчас такой документ имеют всего семь российских производителей.

Предприятие прочно укрепило свои позиции на мировом рынке производителей мороженого, входит в тройку лидеров. Первое место занимает в российском рейтинге, производственная мощность завода — 75 тысяч тонн мороженого в год. Предмет гордости — отлаженные поставки продукции в Китай , отгружать в Поднебесную мороженое стали первыми в России.

«На этом предприятии мы побывали впервые, и экскурсия, безусловно, запомнится. Мороженое мы очень любим, а теперь узнали, как его готовят. Нам показали все процессы — от производства до упаковки, хранения и отгрузки. Рассказали об истории предприятия, также очень интересно было познакомиться с личным опытом руководства предприятия, когда бизнес только начал развиваться — советы пригодятся в профессиональной деятельности», — рассказала студентка 4 курса ВоГУ Алина Слепак.

Экскурсия состоялась при поддержке Регионального центра поддержки предпринимательства. В дальнейшем студенты рассчитывают посетить и другие производственные площадки областной столицы.