В казанских парках больше не будет киосков-бочек с квасом

Летом из казанских парков исчезнут киоски-бочки с квасом, паровозы с протекающим моторным маслом и разрисованные вандалами торговые автоматы.

«Я хотел бы, чтобы у вас было четкое понимание того, что в парках и скверах города появился хозяин — дирекция, регулирующая отношения с вами, организаторами мероприятий и всеми субъектами, которые так или иначе существуют в парке. Нам бы очень хотелось, чтобы вы воспринимали эти отношения как партнерские», — заявил на встрече с предпринимателями первый замглавы исполкома Дамир Фаттахов

Киоски и тележки в парках будут типовыми. Бизнесмен может представить на согласование свой вариант, но дирекция парков и скверов рекомендует делать это заранее. Ни один торговый объект не сможет начать работу без акта контрольно-приемочной комиссии, сообщает портал мэрии.

Читайте также:

Микроизменения в городе. Апрель

ДК Саид-Галиева ждет масштабная реконструкция