Кто разрешил рыть котлован для добычи щебня у домов в Гусельниково?

Машина съемочной группы ОТС в буквальном смысле тонет в грязи. 31 километр трассы между селами Чемское и Гусельниково сейчас в критичном состоянии, дорогу размыло. Дом местного жителя Геннадия Кроморенко ближе всех к разрытому котловану. По его словам, если еще чуть-чуть глубже копнуть, строение поплывет: «Машины вывозят щебень, образуются озера. Скоро к нам пойдет вода».

Журналисты ОТС выяснили, что на окраине села гравий добывает дорожное ремонтно-строительное управление Маслянинского района. Вывезли уже 80 КамАЗов. Люди просят остановить работы, дорожники против, уверяют: им разрешили

Согласно 47 статье градостроительного кодекса России , любые разрешения на проведение земельных работ должны выдавать после экспертизы. Спрашиваем главу сельсовета, не навредит ли это экосистеме?

— Нет у нас никакой экспертизы! — отвечает глава администрации Гусельниковского сельсовета Василий Гусельников.

— Почему?

— Потому что не было официального заявления. Какая экспертиза?

Другими словами, письменные жалобы от местных жителей глава сельсовета не получал и вообще в первый раз слышит, что кто-то хозяйничает на этой территории.

— Ни на какую землю разрешения никто не давал, — продолжает Василий Гусельников.

— А кто там копает?

— Я звонил сейчас главе района, он тоже сказал, что никому разрешение не давал.

— Если это законная деятельность, то нужно показать документы, а если незаконная, тогда поехали их ругать!

— Поехали!

Журналисты ОТС предложили главе сельсовета взять с собой сотрудников полиции, чтобы зафиксировать правонарушения, если таковые есть, прямо на месте. Завтра там, возможно, никого не будет. Чиновник отказался.

— Вы получили разрешение вот от человека? — спрашиваем на месте.

— Да.

— А вы заявляли, что никому разрешения не давали?

— Официального не было, было устное.

— Так зачем вы тогда звонили главе района, если вы сами дали добро?

— В первую очередь, разрешил глава района.

Еще до отъезда журналистов ОТС все работы на котловане остановили, технику начали выгонять. Глава Искитимского района Олег Лагода комментировать ситуацию не стал.