Новую систему организации общественного транспорта введут во Владивостоке 

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко поделился своими мыслями о реформировании системы общественного транспорта в столице Приморья. По его словам, в городе необходимо добиться полной прозрачности и эффективности работы общественного транспорта.
«Мы достаточно глубоко вникли в процесс, для того чтобы понять, как трансформировать существующую ситуацию, и намерены перейти к принципиально иной системе работы, ориентированной не на пассажиропоток, а на километраж. Свое видение общественного транспорта во Владивостоке я уже обозначал: это новые, чистые автобусы с камерами снаружи и внутри, оборудованные системой ГЛОНАСС, и обязательно с безналичной системой оплаты проезда. Этот стандарт должен распространяться на все виды транспорта: и автобусы, троллейбусы, и трамваи, и водный транспорт, и муниципальный, и коммерческий, для того чтобы можно было предусмотреть абонементы, сквозные билеты и льготный проезд», — отметил Виталий Веркеенко.
По мнению главы города, все доходы от работы общественного транспорта должны идти в муниципалитет, который, в свою очередь, будет платить коммерческим и муниципальным перевозчикам за пройденные километры.
«Таким образом, мы уходим от гонки за пассажирами, такие инциденты, как недавнее столкновение трех автобусов на Океанском проспекте, недопустимы, и в основу эффективной работы перевозчика ложится соблюдение расписания и других требований, обозначенных выше. Через систему АДЦ, автоматизированного диспетчерского центра, мы увидим, что транспорт находился строго на своем маршруте целый день, не простаивал на остановках, автобус был чистым, а водитель — вежливым, и перевозчик получит гарантированные денежные потоки, за счет которых может развивать свой бизнес, в том числе оплачивать лизинговые платежи», — подчеркнул Виталий Веркеенко.
Пока же коммерческим перевозчикам невыгодно показывать реальный пассажиропоток, добавил он.
«По статистике 1 автобус муниципального предприятия «ВПОПАТ» перевозит 430 человек в сутки, а коммерческий — 85. Смотрим налоги: ВПОПАТ платит десятки миллионов рублей, а коммерческий — зачастую вообще ничего не платит», — отметил глава города.
Новая система работы общественного транспорта будет сформирована в течение года. Перевозчики должны будут соблюдать жесткие требования, но при этом могут рассчитывать на поддержку, акцентировал Виталий Веркеенко.
«Контракты со всеми перевозчикам заканчиваются в апреле следующего года. Мы намерены пойти по пути регулируемых тарифов. Наша задача — сформировать всю систему до заключения новых контрактов, требования которых будут более жесткими. При этом мы благодарны коммерческим перевозчикам, ежедневно на маршруты во Владивостоке выходят порядка 600-700 автобусов, муниципалитет не может обеспечить такое количество транспорта. Его доля сейчас составляет около 10%, тогда как должна быть не менее 30%. И мы будем стремиться к этой пропорции, для этого ведем переговоры с производителями по разработке лизинговых программ для обновления автобусного парка в краевом центре. Ими смогут воспользоваться и коммерческие предприятия, получив гарантированные денежные поступления за соблюдение условий контрактов. В моем понимании это станет хорошим механизмом поддержки предпринимателей», — заявил глава Владивостока.
Что касается внедрения системы безналичного расчета, ее выбор также будет осуществлен на конкурсной основе, добавил Виталий Веркеенко.
«Запуск корейской системы безналичного расчета был анонсирован три года назад, и до сих пор она не внедрена эффективно и полноценно. За это время столько новых систем и технологий разработано. У корейской компании есть прекрасная разработка, кешбокс, которой нет у других, другое дело, что она объективно пока не очень хорошо работает, как и мобильное приложение. Хочу подчеркнуть, мы с большим уважением относимся к иностранным инвестициям, но нужно идти в ногу со временем. И я согласен с Юрием Петровичем Трутневым в том, что для внедрения системы безналичного расчета во Владивостоке нужно объявить конкурс, в котором смогут принять участие лучшие операторы и технологии, в том числе и корейские партнеры», — подчеркнул глава столицы Приморья.