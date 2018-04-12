Новую систему организации общественного транспорта введут во Владивостоке

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко поделился своими мыслями о реформировании системы общественного транспорта в столице Приморья. По его словам, в городе необходимо добиться полной прозрачности и эффективности работы общественного транспорта.

«Мы достаточно глубоко вникли в процесс, для того чтобы понять, как трансформировать существующую ситуацию, и намерены перейти к принципиально иной системе работы, ориентированной не на пассажиропоток, а на километраж. Свое видение общественного транспорта во Владивостоке я уже обозначал: это новые, чистые автобусы с камерами снаружи и внутри, оборудованные системой ГЛОНАСС, и обязательно с безналичной системой оплаты проезда. Этот стандарт должен распространяться на все виды транспорта: и автобусы, троллейбусы, и трамваи, и водный транспорт, и муниципальный, и коммерческий, для того чтобы можно было предусмотреть абонементы, сквозные билеты и льготный проезд», — отметил Виталий Веркеенко.

По мнению главы города, все доходы от работы общественного транспорта должны идти в муниципалитет, который, в свою очередь, будет платить коммерческим и муниципальным перевозчикам за пройденные километры.

«Таким образом, мы уходим от гонки за пассажирами, такие инциденты, как недавнее столкновение трех автобусов на Океанском проспекте, недопустимы, и в основу эффективной работы перевозчика ложится соблюдение расписания и других требований, обозначенных выше. Через систему АДЦ, автоматизированного диспетчерского центра, мы увидим, что транспорт находился строго на своем маршруте целый день, не простаивал на остановках, автобус был чистым, а водитель — вежливым, и перевозчик получит гарантированные денежные потоки, за счет которых может развивать свой бизнес, в том числе оплачивать лизинговые платежи», — подчеркнул Виталий Веркеенко.

Пока же коммерческим перевозчикам невыгодно показывать реальный пассажиропоток, добавил он.

«По статистике 1 автобус муниципального предприятия «ВПОПАТ» перевозит 430 человек в сутки, а коммерческий — 85. Смотрим налоги: ВПОПАТ платит десятки миллионов рублей, а коммерческий — зачастую вообще ничего не платит», — отметил глава города.

Новая система работы общественного транспорта будет сформирована в течение года. Перевозчики должны будут соблюдать жесткие требования, но при этом могут рассчитывать на поддержку, акцентировал Виталий Веркеенко.

«Контракты со всеми перевозчикам заканчиваются в апреле следующего года. Мы намерены пойти по пути регулируемых тарифов. Наша задача — сформировать всю систему до заключения новых контрактов, требования которых будут более жесткими. При этом мы благодарны коммерческим перевозчикам, ежедневно на маршруты во Владивостоке выходят порядка 600-700 автобусов, муниципалитет не может обеспечить такое количество транспорта. Его доля сейчас составляет около 10%, тогда как должна быть не менее 30%. И мы будем стремиться к этой пропорции, для этого ведем переговоры с производителями по разработке лизинговых программ для обновления автобусного парка в краевом центре. Ими смогут воспользоваться и коммерческие предприятия, получив гарантированные денежные поступления за соблюдение условий контрактов. В моем понимании это станет хорошим механизмом поддержки предпринимателей», — заявил глава Владивостока.

Что касается внедрения системы безналичного расчета, ее выбор также будет осуществлен на конкурсной основе, добавил Виталий Веркеенко.