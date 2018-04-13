СМИ: глава Эквадора покидает Перу из-за сообщения об убийстве похищенных журналистов

ЛИМА , 13 апреля / ТАСС /. Президент Эквадора Ленин Морено решил покинуть Перу , где он должен был принять участие в Саммите Америк, после появления в прессе сообщений об убийстве похищенных на границе с Колумбией журналистов. Об этом сообщила в четверг на своем сайте газета La Republica.

Морено стал первым главой государства, который прибыл в Лиму на региональный форум. Его самолет приземлился в 13:40 по местному времени (21:40 мск). Однако уже через несколько часов он принял решение срочно вернуться на родину, чтобы сделать официальное заявление по поводу дела, которое потрясло южноамериканскую республику.

27 марта стало известно, что двое журналистов эквадорской газеты El Comercio и их водитель были похищены, когда работали над редакционным заданием недалеко от границы с Колумбией. Инцидент произошел в районе Матахе провинции Эсмеральдас в северо-восточной части страны. 20 марта там же при взрыве самодельного взрывного устройства на обочине дороги погибли трое эквадорских военных. Расследование случившегося продолжается; по одной из версий, ЧП стало результатом деятельности организованных преступных группировок, которые занимаются контрабандой наркотиков.

Саммиты Америк — встречи глав государств и правительств стран Западного полушария, которые проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, объединяющей 35 стран. В этом году саммит состоится в Лиме 13-14 апреля.