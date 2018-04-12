Приставы опечатали залы кинотеатра в ТРК «Европа Сити Молл» в Волгограде

Центральный районный отдел судебных приставов в Волгограде получил исполнительный документ о запрете показа фильмов в кинотеатре в ТРК «Европа Сити Молл» и допуска в него посетителей.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального УФССП, приставы уже наведались в торговый центр и опечатали входы в кинозалы, а также кинопроекционную комнату. Кроме того, они выдали директору постановление о запрете на оказание услуг и предупреждение об уголовной ответственности, если тот ослушается решения суда.