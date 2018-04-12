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Приставы опечатали залы кинотеатра в ТРК «Европа Сити Молл» в Волгограде
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Приставы опечатали залы кинотеатра в ТРК «Европа Сити Молл» в Волгограде 

АиФ Волгоград 11 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Центральный районный отдел судебных приставов в Волгограде получил исполнительный документ о запрете показа фильмов в кинотеатре в ТРК «Европа Сити Молл» и допуска в него посетителей.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального УФССП, приставы уже наведались в торговый центр и опечатали входы в кинозалы, а также кинопроекционную комнату. Кроме того, они выдали директору постановление о запрете на оказание услуг и предупреждение об уголовной ответственности, если тот ослушается решения суда.
Напомним, 10 апреля по требованию прокуратуры суд приостановил работу кинотеатра в ТРЦ «Европа Сити Молл» после проверки соблюдения правил пожарной безопасности. На ЗАО «Синема Парк» и ООО «Плаза» возложили обязанность устранить выявленные нарушения. Подробнее об этом читайте здесь.
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