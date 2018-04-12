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Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро
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Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро 

ТВ Центр 37 минут назад
Фото: ТВ Центр
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 13 апреля, составляет 62,06 рубля (понижение почти на два рубля), свидетельствуют данные Центробанка. Курс евро составляет 76,75 рубля (понижение на 2,5 рубля).
Мировые валюты три дня обновляли многомесячные максимумы, показав снижение только к вечеру среды. Так они отреагировали на новые санкции США против российского бизнеса.
Согласно опубликованным в четверг данным ЦБ, регулятор не проводил в среду, 11 апреля, расчетов по сделкам покупки/продажи валюты для Минфина. Поскольку в этих операциях используется инструмент с расчетами «завтра», это означает отсутствие таких сделок и во вторник, 10 апреля.
ЦБ также не покупал для Минфина валюту на внутреннем рынке в понедельник. Как пояснили РИА Новости в ЦБ, расписание покупки валюты для министерства в рамках бюджетного правила может меняться в отдельные дни в случае высокой волатильности на рынке.
Российский финансовый рынок 9 апреля резко негативно отреагировал на новые санкции США. Индексы Мосбиржи и РТС в «черный понедельник» упали на 8-11%, курс доллара превысил 60 рублей, евро — 75 рублей. На следующий день доллар достиг 63,95 рубля, а евро поднимался до 78,77 рубля. 11 апреля курс доллара достиг 65,05 рубля, курс евро поднялся до 80,5 рубля.
С начала недели до максимумов 11 апреля роста доллара к рублю составил на 12%, евро — на 12,8%. В четверг рубль укрепляется — доллар снизился до 62,34 рубля, а евро — до 77,08 рубля.
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