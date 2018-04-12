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Почти 7 тыс. школьников приняли участие в онлайн-викторине «Арктический диктант»
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Почти 7 тыс. школьников приняли участие в онлайн-викторине «Арктический диктант» 

Агентство «Москва» 18 минут назад
Почти 7 тыс. школьников прошли онлайн-викторину «Арктический диктант» на сайте городского методического центра столичного департамента образования. Об этом в интервью Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель «Большой Арктической экспедиции», полярный путешественник Матвей Шпаро.
«Почти 7 тыс. ребят прошли этот онлайн-диктант. И чем больше детей принимают участие, тем больше мы ощущаем поддержку в нашем общем деле», — сказал М. Шпаро.
Он отметил, что прохождение онлайн-диктанта является первым этапом отбора участников экспедиции к Северному полюсу, которая пройдет с 14 по 24 апреля.
«Арктический диктант» представляет собой тест из 20 заданий различного уровня сложности. На его выполнение отводится полчаса. Участники отвечают на вопросы о Северном морском пути, рассчитывают площадь льда в Арктике, выясняют особенности фауны региона и указывают правильную последовательность расположения географических объектов. В этом году «Арктический диктант» проходит с 26 марта по 1 мая.
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