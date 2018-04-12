Красноярские спасатели эвакуировали со «Столбов» беременную девушку

Сотрудники отряда «Спасатель» эвакуировали из заповедника «Столбы» девушку, которая жаловалась на боль в животе. При этом она сообщила, что беременна. Красноярску оперативно вывезли из заповедника и передали медикам.

О подобном случае мы рассказывали 12 марта. Тогда спасателям также пришлось оказывать помощь беременной женщине.

В минувшие выходные на центральных «Столбах» пострадал мужчина, который сорвался с Первого столба. Он получил несколько переломов и сотрясение мозга.

Спасатели напоминают туристам, что сейчас в заповеднике идет таяние снега, в период заморозков образуется гололедица, что создает опасность при прогулке. Восхождение на скалы также требует особой осторожности и опыта.