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Красноярские спасатели эвакуировали со «Столбов» беременную девушку
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Красноярские спасатели эвакуировали со «Столбов» беременную девушку 

АиФ Красноярск 17 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Сотрудники отряда «Спасатель» эвакуировали из заповедника «Столбы» девушку, которая жаловалась на боль в животе. При этом она сообщила, что беременна. Красноярску оперативно вывезли из заповедника и передали медикам.
О подобном случае мы рассказывали 12 марта. Тогда спасателям также пришлось оказывать помощь беременной женщине.
В минувшие выходные на центральных «Столбах» пострадал мужчина, который сорвался с Первого столба. Он получил несколько переломов и сотрясение мозга.
Спасатели напоминают туристам, что сейчас в заповеднике идет таяние снега, в период заморозков образуется гололедица, что создает опасность при прогулке. Восхождение на скалы также требует особой осторожности и опыта.
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