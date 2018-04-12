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5 причин ставить Илона Маска в пример детям
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5 причин ставить Илона Маска в пример детям 

Letidor.ru 16 минут назад
Фото: Letidor.ru
Илон Маск, изобретатель, соучредитель платежной системы PayPal, основатель компании по производству электрокаров Tesla Motors и компании-производителя космической техники SpaceX, на данный момент один из самых влиятельных людей в мире.
Его имя не сходит с полос газет, а для многих американцев Маск успел стать кумиром: они не перестают называть его человеком будущего и часто ставят в пример своим детям. И совсем не из-за многомиллиардного состояния предпринимателя. Важно другое. Маска действительно можно назвать прогрессивным инвестором и человеком будущего.
Он добивается целей
Потрясающая работоспособность Маска — один из множества факторов (далеко не последний в списке), который помог ему стать одним из ведущих изобретателей мира и основать огромные корпорации. Со школьных времен он работал по 100 часов в неделю.
Уже в 12 лет Маск написал код для своей первой видеоигры Blastar, которую впоследствии продал за 500 долларов.
Он уверен, что в этом мире нет ничего невозможного
Маск уверен, что в мире нет ничего невозможного. Ведь если ему удалось к 28 годам стать миллионером, значит этого может добиться каждый. Он постоянно ставит для себя новые цели и стремится к их достижению.
Колонизация Марса, строительство сверхскоростного поезда, который будет за рекордно короткое время преодолевать огромные расстояния — все это задачи, которые уже давно значатся в списке Маска. Оба проекта не просто находятся на стадии обсуждения или разработки стратегии, они уже частично реализованы.
По плану изобретателя первые космонавты отправятся на красную планету уже в 2024 году.
Свое упорство в стремлении к своим целям Маск показывает нам регулярно. Так, недавно весь мир следил за запуском Falcon Heavy — новой ракеты-носителя, которая теоретически способна вывести на околоземную орбиту до 63 тонн груза, а к Марсу она способна отправить более 16 тонн груза.
К слову, ни одна другая из ныне спроектированных ракет не может перевозить такие грузы. И лишь компании SpaceX, принадлежащей предпринимателю, удалось совершить очередной прорыв в разработке космической техники.
Илон Маск с сыном
Он заботится об окружающей среде и будущем человечества
Осознанное потребление — то, к чему человечество неизбежно приходит после сотен лет бездумной эксплуатации ресурсов планеты. И Маск стоит в первых рядах тех, кто поможет поменять наши взгляды на разумное распределение ресурсов. Он уверен, что наше будущее зависит не от нефти, а от электрической энергии.
Создание электрокаров Tesla — огромный шаг человека навстречу чистому воздуху, ведь эти машины максимально безопасны для окружающей среды.
В 2016 году Маск заявил о слиянии Tesla с компанией SolarCity (принадлежит кузенам Маска), которая занимается проектированием и установкой солнечных энергосистем. По прогнозам SolarCity, через пару десятилетий крыши домов оборудуют дешевыми и сверхмощными солнечными батареями, которые будут накапливать энергию, когда светит солнце, и отдавать ее, когда солнца нет. Люди будут использовать ее не только для собственных нужд, но и смогут продавать излишки электроэнергии всем желающим.
Маск занимается благотворительностью
И эта история не просто дань моде или удачное вложение средств. Маск озабочен темой разработки искусственного интеллекта и его безопасности для людей.
Предприниматель считает, что разработка такого интеллекта может быть потенциально опасной для человечества, поэтому ежегодно жертвует большие суммы компании, которая исследует угрозы, связанные с искусственным интеллектом.
Илон Маск с сыновьями
Маск — заботливый отец
Несмотря на то, что личная жизнь Маска не так идеальна (уже успел дважды побывать в официальных отношениях), он остается прекрасным отцом для своих пятерых мальчишек (у Илона двойня и тройня).
Ребята учатся в закрытой школе, которую предприниматель организовал специально для них и для детей других сотрудников SpaceX.
Маск заботится о своих сыновьях и подает им хороший пример реализации социально значимых проектов. После продажи PayPal у Маска, так же, как и у его экс-партнера по бизнесу Питера Тиля, была возможность вложить огромные деньги в проекты, которые принесут еще больший доход (Тиль так и поступил). Что же сделал Маск? Он основал компанию Tesla, чтобы снять США с нефтяной иглы, и SpaceX — компанию, которая в будущем изменит наш взгляд на космические путешествия.
Эксперты и аналитики уверены, что за такими поступками стоят серьезные волевые решения предпринимателя. Ведь если бы тот хотел обогатиться, он бы нашел более простые пути для капиталовложений.
Фото: Instagram @elonmusk, legion-media.ru
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