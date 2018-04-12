Депутат Потёмкин занялся строительством часовни в Урицком районе

Заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов Сергей Потемкин решил поддержать идею строительства часовни в деревне Лукьянчиково финансово и организационно.

Как сообщает пресс-служба облсовета, 20 марта во время личного приёма к народному избраннику с инициативой обратилась группа предпринимателей из Урицкого района. Молодые коммерсанты предложили возвести часовню в деревне Лукьянчиково, которая находится в 3 км от Нарышкино

Храм в деревне Лукьянчиково располагался исторически, но в прошлом веке был разрушен. Попытки нового строительства предпринимались в начале 2000-х годов, однако они не увенчались успехом, о чём сегодня напоминает недостроенный фундамент.

Потемкин идею поддержал как финансово, так и в решении организационных вопросов, связанных со строительством.

— За двенадцать лет своей депутатской деятельности впервые сталкиваюсь со столь масштабной акцией, инициатива проведения которой исходит не от властных структур, а от местных жителей. Было принято решение о создании инициативной группы. В её состав, кроме предпринимателей, вошли представители духовенства, урицкого казачества, журналисты, представители общественности, — приводит слова депутата пресс-служба.

Первое заседание инициативной группы по строительству состоялось 27 марта. На нём были избраны доверители, на которых возложен контроль проведения акции. Также были определены первоочередные задачи и намечен фронт работ.

Члены инициативной группы особенно подчеркнули, что сбор средств и строительство часовни будут вестись максимально прозрачно: отчёт о поступающих пожертвованиях и ходе работ будет публиковаться в районной газете и социальных сетях. Сбор средств уже объявлен. Имена всех жертвователей будут увековечены на специальных досках, которые разместят на наружных стенах часовни.

В пресс-службе облсовета отметили, что акция уже получила широкий положительный отклик у местных жителей. Планируется, сто часовня в деревне Лукьянчиково уже в этом году сможет пополнить перечень святых мест, расположенных на территории Урицкого района.