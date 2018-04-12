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Андрей Тарасенко поручил организовать круглосуточную медпомощь на о. Попова
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Андрей Тарасенко поручил организовать круглосуточную медпомощь на о. Попова 

АиФ-Владивосток 18 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
Во время приёма граждан к главе региона обратилась жительница отдаленной островной территории Ольга Лисичкина. Она пожаловалась на отсутствие врача-педиатра и невозможность получения круглосуточной медицинской помощи.
«Филиал городской поликлиники работает с 8.00 до 20.00, но, когда моему ребенку стало плохо ночью, «скорая помощь» не смогла приехать из города», — рассказала она.
Андрей Тарасенко заявил, этот вопрос, безусловно, нужно решить в кратчайшие сроки — на острове должен дежурить врач, который сможет оказывать помощь и детям, и взрослым.
Как пояснил директор краевого департамента здравоохранения Андрей Кузьмин, сейчас на острове Попова работает амбулатория, но в ней только врачи для взрослых — участковый терапевт, зубной врач и медицинская сестра.
«У нас есть кандидатура врача-педиатра, который готов переехать на Попова, но ему нужно предоставить муниципальное служебное жилье. «Скорая помощь» заключила договор с перевозчиком на переправу своих автомобилей на паромах через пролив Старка», — сообщил Андрей Кузьмин.
Глава Владивостока Виталий Веркеенко добавил, что на острове есть 60 муниципальных квартир, это жилье на выбор город готов предоставить врачу. Андрей Тарасенко поручил проработать этот вопрос в ближайшее время, чтобы дежурный врач на острове появился в максимально короткий срок.
Глава региона также поинтересовался у жительницы острова, как на территории обстоят дела с полицией. Ольга Лисичкина сообщила, что участковый живет на Чуркине и приезжает только по требованию.
«Нужно, чтобы и полиция на острове находилась постоянно. Предоставьте жилье, а мы проработаем этот вопрос с руководством УМВД. Скоро теплый сезон, на островах будет много отдыхающих и должен быть порядок», — поручил врио Губернатора Виталию Веркеенко.
Еще одной из тех, кто приехал на прием к главе региона, стала жительница села Кремово Михайловского района Татьяна Гуськова. Она сообщила, что уже долгое время в местном фельдшерско-акушерском пункте врачи не ставят пациентам капельницы, хотя многие жители считают эту манипуляцию необходимой.
Андрей Кузьмин пояснил, что с 2012 года приказом Минздрава в фельдшерских пунктах, которые могут оказывать только доврачебную помощь, разрешены только внутримышечные и внутривенные манипуляции. Капельницы ставить может только врач, а в ФАПах работают медицинские сестры и фельдшеры.
«В марте прошлого года мы обращались в Минздрав с предложением позволить проводить переливания в ФАПах, которых только у нас в крае 360, но на инициативу ответили отказом», — сообщил Андрей Кузьмин.
Заявительница добавила, что добираться до районной больницы в селе Михайловка многим пенсионерам сложно и дорого, ведь капельницы назначают в рамках дневного стационара, и ездить приходится до 10 дней подряд.
Андрей Тарасенко поручил муниципальным властям, в чьи полномочия входит обеспечить доступной медицинской помощью жителей района, предусмотреть дополнительный транспорт, который мог бы возить пенсионеров в районную больницу.
«В ФАП также по мере необходимости нужно доставлять врача, пусть ездит по селам в командировки. Это будет удобно жителям», — отметил глава региона.
Врио Губернатора также дал поручение департаменту здравоохранения направить повторное обращение в Министерство здравоохранения РФ с предложением внести изменения в правила оказания медицинской помощи.
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