17 мгновений весны в Костроме: фотографии, которые заставят вас улыбнуться

Редакция портала K1NEWS.RU публикует самую весеннюю подборку фотографий. В нашем списке — 17 мгновений весны.

В апреле весна все-таки пришла в Кострому . Горожане наслаждаются долгожданным солнцем и гуляют по городу. В области март был холодным и снежным, поэтому сейчас рабочие активно готовят город к лету: красят лавочки и ремонтируют уличные фонари.

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У Московской заставы Волга практически полностью очистилась ото льда. Наслуд рыхлый и очень опасный. Однако до сих пор находятся рыбаки, рискующие собственной жизнью ради улова.

Рядом со «Старой пристанью» живут утки: они давно стали местной достопримечательностью. Водоплавающие чувствуют себя вполне комфортно — здесь для них построили домики, а туристы подкармливают птиц хлебом и зерном. Однако, кряквы не отличаются дружелюбием — при малейшем приближении человека улетают на середину реки.

На набережной довольно тепло: по ней разгуливают мамы с колясками и собачники, а все скамьи заполнены костромичами, истосковавшимися по солнцу.

Школьники тоже здесь — ребята больше всех радуются тому, что лед на Волге «тронулся». Теперь можно играть в «блинчики».

Набережная— чуть ли не единственное место в городе, где можно увидеть первые цветы мать-и-мачехи.

Пока одни наслаждаются неспешной прогулкой, другие ловят экстрим. Этот кайтерист приземлился прямо на противоположном берегу Волги. На пару метров ближе — и оказался бы в воде.

На Молочной горе рабочие красят скамейки. По их словам, сегодня они привели в порядок около 30 скамеек и мусорных баков.

Весна чувствуется и на «Аллее признания» — гармонист радует прохожих русскими нродными песнями и частушками.

А это — ранняя весна. Конец марта. Но уже тогда костромичи начали чувствовать — ждать осталось недолго.