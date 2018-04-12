17 мгновений весны в Костроме: фотографии, которые заставят вас улыбнуться 

Редакция портала K1NEWS.RU публикует самую весеннюю подборку фотографий. В нашем списке — 17 мгновений весны.
В апреле весна все-таки пришла в Кострому. Горожане наслаждаются долгожданным солнцем и гуляют по городу. В области март был холодным и снежным, поэтому сейчас рабочие активно готовят город к лету: красят лавочки и ремонтируют уличные фонари.
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У Московской заставы Волга практически полностью очистилась ото льда. Наслуд рыхлый и очень опасный. Однако до сих пор находятся рыбаки, рискующие собственной жизнью ради улова.
Рядом со «Старой пристанью» живут утки: они давно стали местной достопримечательностью. Водоплавающие чувствуют себя вполне комфортно — здесь для них построили домики, а туристы подкармливают птиц хлебом и зерном. Однако, кряквы не отличаются дружелюбием — при малейшем приближении человека улетают на середину реки.
На набережной довольно тепло: по ней разгуливают мамы с колясками и собачники, а все скамьи заполнены костромичами, истосковавшимися по солнцу.
Школьники тоже здесь — ребята больше всех радуются тому, что лед на Волге «тронулся». Теперь можно играть в «блинчики».
Набережная— чуть ли не единственное место в городе, где можно увидеть первые цветы мать-и-мачехи.
Пока одни наслаждаются неспешной прогулкой, другие ловят экстрим. Этот кайтерист приземлился прямо на противоположном берегу Волги. На пару метров ближе — и оказался бы в воде.
На Молочной горе рабочие красят скамейки. По их словам, сегодня они привели в порядок около 30 скамеек и мусорных баков.
Весна чувствуется и на «Аллее признания» — гармонист радует прохожих русскими нродными песнями и частушками.
А это — ранняя весна. Конец марта. Но уже тогда костромичи начали чувствовать — ждать осталось недолго.