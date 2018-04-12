Хотите вывести Россию из себя? Украина по дешевке продает США технологии для производства российского оружия

После обретения независимости Украина получила очень большое «наследство». Она была одной из ведущих держав по уровню развития военной промышленности, однако, к сожалению, пошла по пути отказа от военного производства, что сыграло на пользу другим — почти все, что можно было продать, она продала. Третья по объему военного арсенала страна мира полностью от него избавилась, дошло до того, что ей пришлось импортировать боеприпасы из за рубежа. Сейчас Украина хочет помочь США в развитии производства оружия, однако ей больше нечего продавать. Не выведет ли Россию из себя продажа технической документации и других архивных данных?

Российское снаряжение широко используется во всем мире, особенно это касается стрелкового вооружения. Раньше чтобы поддержать своих союзников, американские военные специально поставляли им российское снаряжение. Его приходилось импортировать из многих стран мира — Китай как-то раз продал США большую партию боеприпасов. Очень многие американские торговые компании закупали российское вооружение по всему миру, а затем перепродавали его американской армии. Сейчас США мыслит иначе — зачем кому-то тратить на это деньги? Нужно организовать производство в США, чтобы повысить уровень занятости в стране. Америка питает огромный интерес к производству российского оружия, особенно стрелкового, но сталкивается новыми трудностями.

Очень многие люди считают, что стоит достать копию, и можно начинать производство, однако на деле даже при наличии образцы сымитировать характеристики оригинала бывает очень сложно. Пусть мы и говорим о США, они не могут обеспечить полное совпадение с оригинальным российским оборудованием. Пусть материалы по технологии производства даже самой простой винтовки исчисляются тоннами, и их нужно перевозить на грузовиках, имитация российского оружия — это головная боль для американских малых и средних предприятий. У них нет возможности проводить широкомасштабные тесты и исследования, поэтому гораздо удобнее просто купить производственную документацию.

Украина протягивает США руку в час нужды. Все технологические материалы, которыми она владеет — это старые советские разработки, и многие из них не отличаются от тех, что сейчас производит Россия, поэтому продажу этих материалов можно приравнять к передаче США технологий для производства российского оружия. Возмутительнее всего то, что в этот раз Украина продает документацию по не просто низкой цене, а по цене макулатуры. Например, цена материалов по КМ-7,62 (украинский модернизированный вариант советского пулемёта ПКМ), включающих в себя комментарии, сборочные чертежи, спецификации, детали, графики и 3D модель составляет всего 267 тысяч долларов.

Благодаря этой документации США смогут не только сэкономить время, силы и деньги, но и легко улучшить технологии в соответствии со своими условиями и в итоге создать продукт гораздо лучше оригинала. Американцы, естественно, очень рады и благодарны Украине за помощь, но стоит ли игра свеч для самой Незалежной?