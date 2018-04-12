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В Пензе мощное течение унесло часть понтонного моста
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В Пензе мощное течение унесло часть понтонного моста 

PNZdrive 17 минут назад
Фото: PNZdrive
В областном центре оторвавшийся от моста понтон мог повредить плотину ТЭЦ. Часть понтонного моста с острова Пески в Пензе унесло течением в результате резкого подъема воды в Суре утром в среду, 11 апреля. Сообщение о случившемся поступило на пульт дежурного поисково-спасательной службы ГУ «ППСЦ» в 7:20 по московскому времени.
«Оперативный дежурный ЦУКС МЧС по Пензенской области сообщил о том, что в результате резкого подъема воды и усиления течения в реке Сура сорвало часть понтонного моста. Подойдя на моторной лодке к понтону, спасатели остропили его и отбуксировали к опоре Сурского моста. Для предотвращения сноса к плотине ТЭЦ, понтон закреплен за опору металлическим тросом до улучшения обстановки на Суре», — сообщает пресс-служба ГБУ Пензенской области «Пензенский пожарно-спасательный центр».
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