В ботаническом саду ПГНИУ вывели четыре новых сорта гладиолусов

Сотрудники ботанического сада ПГНИУ запатентовали четыре новых сорта гладиолуса — «Селенит», «Уралочка», «Пермский сувенир» и «Седой Урал». Патенты зарегистрированы в Госсорткомиссии РФ в январе 2018 года. Весь цикл выведения от скрещивания до патентования занял семь лет.

По словам одного из авторов сортов, директора ботанического сада Сергея Шумихина, учёные ПГНИУ могут заниматься селекцией растения благодаря хорошей коллекции гибридных гладиолусов. Она составляет более 350 сортов.

Самару, Екатеринбург, Челябинск и В ближайшее время клубнелуковицы и детки новых сортов гладиолусов в продажу поступать не будут. Первым делом посадочный материал отправят в ботанические сады России в Саратов Уфу для выращивания, размножения и изучения.

В скором времени ботаники из ПГНИУ планируют запатентовать ещё один гибридный сорт гладиолуса, который будет носить название в честь профессора Александра Генкеля, который 100 лет назад основал пермский Ботанический сад, и привёз в город первую финиковую пальму.