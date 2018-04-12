«Пермский сувенир» и «Седой Урал»: в пермском университете вывели новые сорта гладиолуса

Ботанический сад ПГНИУ вывел и запатентовал четыре новых вида гладиолуса. Новые сорта гибридного гладиолуса получили названия «Селенит», «Уралочка», «Пермский сувенир» и «Седой Урал». Их выведением занимались сотрудники ботанического сада, которые скрещивали семена цветов и проводили их отбор. Всего в саду собрано более 350 сортов гладиолуса, что позволяет заниматься их селекцией.

— Отбор проводили по многим признакам — в первую очередь декоративным и хозяйственно-ценным, таким как оригинальность, окраска, форма цветка и соцветия, высота и прочность цветоноса, количество цветков в соцветии, поражаемость болезнями, коэффициент размножения, — рассказывает научный сотрудник Ботанического сада, автор сортов Марина Черткова. — Затем каждый год мы изучали, насколько полученные гибриды, «кандидаты в сорта», сохраняют свои признаки. Четыре из них оказались наиболее декоративными и устойчивыми в наших климатических условиях. Именно они впервые для Пермского края и были зарегистрированы как селекционные достижения.

Самару, Челябинск, Екатеринбург и Первые клубни гладиолуса университет планирует отправить в ботанические сады России — в Саратов Уфу для выращивания, изучения и размножения. Кроме того, в ПГНИУ собираются запатентовать еще один сорт гладиолуса — «Профессор Александр Генкель», названный в честь основателя ботанического сада пермского университета.

Ранее в ботаническом саде начали расти тропические растения.