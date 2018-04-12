Царь, извини-подвинься, уступи вождю

12 апреля 1918 года «в ознаменование великого переворота, преобразившего Россию » был принят декрет «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской Социалистической Республики».

Декрет подписан Лениным, Луначарским и Сталиным. Это была первая часть плана монументальной пропаганды, следы которого на наших улицах почти стерлись.

Летом 1918 года в Москве были снесены памятники Александру II в Кремле, Александру III возле храма Христа-Спасителя, а также памятник-крест (скульптор Васнецов) в Кремле на месте убийства великого князя Сергея Александровича, в сносе которого лично участвовал Ленин.

Был уничтожен памятник герою русско-турецкой войны генералу Скобелеву на Тверской площади. Генерал, как Суворов, был любим в народе и отнести его к числу царских слуг было трудно. С просьбой о сносе вышли рабочие завода Гужона («Серп и молот»). На свободном месте установили обелиск советской конституции, через полгода рядом возникла статуя Свободы. Но уже через 20 лет сооружение обветшало. С 1954 года на площади стоит памятник Юрию Долгорукому , который во время празднования 800-летия Москвы в 1947 году был объявлен основателем города.

Редкое исключение — «помилованный» «Медный всадник» в Петрограде, хотя десятки других памятников первому русскому императору снесли под соусом «малой художественной ценности». В Костроме вместе с царем Михаилом Романовым сбросили «его слугу» крестьянина Ивана Сусанина. И поставили обтянутый кумачом деревянный обелиск с именами революционеров разных стран.

К первой годовщине «великого переворота» (7 ноября 1918 года) в Москве было поставлено 12 монументов, а к 1921 году их стало уже 25. Был составлен длинный список из революционеров и деятелей культуры. Подбором скульпторов занимался Коненков. Ленин торопил, изыскивая в условиях военного коммунизма необходимые средства. Луначарский жаловался на председателя Моссовета Малиновского, архитектора по образованию, который не хотел уродовать город дешевыми изваяниями. В стране в тот период свирепствовал голод. Во всем мире собирали гуманитарную помощь голодающим детям России, где ставили памятники Робеспьеру, Марату, Бебелю, Дантону и прочим деятелям, которые у себя на родине такой чести не удостоились.

В 1922 году в Москве появились памятники из прочных материалов, а в 1924 году в ход пошла бронза. Из монументов, возникших по ленинскому плану монументальной пропаганды, сохранилось четыре — памятники Тимирязеву (самый известный, у Никитских ворот), Герцену, Огареву (у старого здания МГУ ) и Достоевскому (перенесен с Цветного бульвара к больнице имени Достоевского).

С годами план монументальной пропаганды выродился. В России было сооружено не менее 7 тысяч памятников Ленину, сохранилось 6 тысяч. В Москве было установлено 200 памятников Ленину. Сохранилось более 100. Как ни относись к вождю революции, нет сомнения, что он возмутился извращению своих идей о пропаганде и назвал бы это идолопоклонством.