Законодатели Югры обсудили исполнение поручений Президента

Исполнение поручений Президента обсудили на 18-м заседании Совета законодателей Тюменской области , Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Для того, чтобы воплотить большинство указов в жизнь, необходима законодательная база. По словам председателя региональной думы Бориса Хохрякова, в Югре немалая часть посланий главы государства уже выполнена или находится в работе.

По-прежнему основными задачами нашего автономного округа остаются повышение результативности крупных инвестиционных проектов, развитие малого и среднего бизнеса, а также господдержка цифровой экономики.

Как сообщает ugra-news, в новом году изменения коснутся сферы налогообложения. Особый упор сделают на установку льготного налогообложения региональных социально-ориентированных НКО, включенных в реестр.

В сфере здравоохранения законодатели преследуют цель сделать медицинскую помощь доступной абсолютно для всех, включая жителей маленьких населенных пунктов. Также в округ активно привлекаются высококвалифицированные специалисты. Так, в марте законом Ханты-Мансийского округа было продлено предоставление единовременных компенсаций приезжающим врачам по востребованным в регионе специальностям.

Ещё один вопрос законодательного совета касался развития туризма. Югру в прошлом году посетило порядка полумиллиона туристов, благодаря чему регион дополнительно получил около 2 миллиардов рублей. Туризм набирает обороты, сейчас в Югре разработано 490 туристических маршрутов.

Помимо этого, совет законодателей обсудил вопрос вопросы благоустройства территорий. В 2017-ом году на благоустройство порядка 100 придомовых и общественных территорий было выделено 605,5 миллионов рублей, из них федеральные средства 105 миллионов. В текущем году эта программа также потребует серьезных денежных вложений.