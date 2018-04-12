Ещё
Часть Симферополя до вечера будет без света
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Часть Симферополя до вечера будет без света 

РИА Новости Крым 29 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости Крым. В четверг в Симферополе будет прекращена подача электроэнергии на некоторых улицах. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.
Как пояснили власти, такие меры связаны с проведением регламентных работ
Так, с 8:00 до 17:00 света не будет по следующим адресам: ул. Вишневая, 38-62, 39-63, ул. Ростовсая, 17, ул. Камская, 2-8, 1-3, ул. Смольная, 13-21/2, ул. Киевская, 135а, пер. Трамвайный, 14-38/13, ул. Лизы Чайкиной, 2/21-22, 22, ул. Шалфейная, 22/13-54/79, ул. Лодыгина, 46-52, 33-49, ул. Лебедева, 69, пер. Ладыгина, 2-10, 3-25.
РИА Новости Крым: последние новости
"Не имеем права молчать": в Крыму обсудят меры защиты русского языка Стать ближе к святыне: видео с церемонии зажжения Благодатного огня в Симферополе "А был ли мальчик": Небензя о новых фактах отравления Скрипалей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы итоги расследования по делу Скрипаля101
«РФ понесет от американцев большой ущерб»770
Боевые корабли РФ покинули сирийский Тартус652
США рассказали о возможности удара по военным РФ172
РФ подняла в ООН вопрос высылки дипломатов из США27
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение