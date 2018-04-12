Часть Симферополя до вечера будет без света

СИМФЕРОПОЛЬ , 12 апр — РИА Новости Крым . В четверг в Симферополе будет прекращена подача электроэнергии на некоторых улицах. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Как пояснили власти, такие меры связаны с проведением регламентных работ

Так, с 8:00 до 17:00 света не будет по следующим адресам: ул. Вишневая, 38-62, 39-63, ул. Ростовсая, 17, ул. Камская, 2-8, 1-3, ул. Смольная, 13-21/2, ул. Киевская, 135а, пер. Трамвайный, 14-38/13, ул. Лизы Чайкиной, 2/21-22, 22, ул. Шалфейная, 22/13-54/79, ул. Лодыгина, 46-52, 33-49, ул. Лебедева, 69, пер. Ладыгина, 2-10, 3-25.