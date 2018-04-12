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Фадина: « К кинотеатру «Первомайский» немало нареканий»
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Фадина: « К кинотеатру «Первомайский» немало нареканий» 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Сегодня, 12 апреля, состоялся брифинг мэра Омска Оксаны Фадиной. Глава города на встрече с представителями СМИ подвела итоги своей работы в первом квартале 2018 года. Градоначальница также прокомментировала ситуацию, связанную с закрытием кинотеатра «Первомайский».
«Объект не был введен в эксплуатацию. Сейчас у нас исполнитель работ подал в суд с требованием получить разрешение на строительство. Параметры здания сегодня не соответствуют концессионному соглашению, муниципалитет не имеет права их менять. Мы на этой неделе будем собираться с представителями прокуратуры и МЧС — существует немало нареканий. Я считаю, что инвестор, который грамотно выстраивает финансовый менеджмент, защищен от таких ситуаций», — заявила Оксана Фадина.
Напомним, накануне стало известно, что судебные приставы опечатали здание кинотеатра. Реконструкция объекта завершилась в начале 2018 года. На ремонт здания потратили около 600 млн рублей.
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